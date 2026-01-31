Thủ tướng: Giao nhiệm vụ lớn, khó, đột phá cho doanh nghiệp

Yêu cầu kinh tế tư nhân phải tăng trưởng hai con số để tạo động lực cho nền kinh tế, Thủ tướng đồng tình với việc giao các nhiệm vụ lớn, khó, mang tính đột phá cho doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp lớn tham gia dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ các hộ kinh doanh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 31/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo trong năm 2026.

Tại phiên họp, các đại biểu cho biết những kết quả triển khai Nghị quyết 68 đã tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế. Sau khi Nghị quyết được ban hành, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng mạnh, bình quân hơn 26.000 doanh nghiệp mỗi tháng.

Năm 2025, cả nước có gần 297.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với năm trước, với tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế khoảng 6,4 triệu tỷ đồng , tăng 77,8%. Đến hết năm 2025, Việt Nam có gần 1,02 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Cùng với đó, thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm.

Đồng thời, xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới với tổng kim ngạch trên 930 tỷ USD , đưa Việt Nam vào nhóm 15 nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới; thu ngân sách nhà nước vượt hơn 35% dự toán...

Thủ tướng nhấn mạnh kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 là toàn diện, trong đó có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và việc ban hành, triển khai Nghị quyết 68. Thời gian tới, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, khu vực kinh tế tư nhân cũng phải tăng trưởng ở mức tương ứng, phát triển nhanh và bền vững.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 gắn với các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, với tinh thần "không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm". Việc triển khai cần hướng tới "5 hóa" gồm xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản lý và hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng nêu rõ Nhà nước phải thực hiện "5 thông" gồm thể chế, thủ tục thông thoáng; hạ tầng đồng bộ; con người và quản trị thông minh; khơi thông các nguồn lực cho khu vực tư nhân; đồng thời chia sẻ, cảm thông và tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp.

Với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị "5 tiên phong", trong đó nhấn mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nhân lực, thực hiện trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật và đóng góp nguồn lực cho phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đồng tình với việc giao các nhiệm vụ lớn, khó, mang tính đột phá cho doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng kéo dài.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh sự phát triển doanh nghiệp là sự phát triển của đất nước, khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của đất nước, vướng mắc của doanh nghiệp của đất nước là vướng mắc của đất nước, nguồn lực của doanh nghiệp chính là nguồn lực của đất nước, khơi thông nguồn lực của doanh nghiệp là khơi thông nguồn lực của đất nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kết nối doanh nghiệp và điều hành chính sách vĩ mô ổn định, linh hoạt... để kinh tế tư nhân có bước phát triển đột phá trong những năm tới.

Cũng trong phiên họp lần này, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp lớn tham gia dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ các hộ kinh doanh, để hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp trung bình, doanh nghiệp trung bình thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp đa quốc gia, tham gia hệ sinh thái toàn cầu.