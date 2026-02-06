Bé trai 10 tuổi ở TP.HCM đột quỵ hiếm gặp

Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận và cứu một bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy kịch, do đột quỵ não hiếm gặp nhờ can thiệp nội mạch khẩn cấp.

Bệnh nhi là bé N.H.G.P., được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng yếu liệt nặng nửa người bên trái, đi đứng không vững và rối loạn vận động tiến triển nhanh. Theo người nhà, trước đó một ngày, sau khi đi chơi cầu lông về, trẻ than mệt, đau đầu gối trái, sau đó xuất hiện đau tăng dần toàn thân, nôn ói nhiều và cảm giác tê chân.

Đến sáng hôm sau, trẻ có biểu hiện yếu tay chân rõ rệt, đi loạng choạng, khó nhấc tay chân, tình trạng yếu tăng dần và gần như liệt hoàn toàn nửa người bên trái. Gia đình không ghi nhận trẻ có chấn thương trước đó nên lập tức đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Bé trai đột quỵ não sau khi chơi cầu lồng. Ảnh: BVCC.

Tại đây, các bác sĩ chỉ định chụp MRI não và cột sống cổ, phát hiện trẻ bị nhồi máu não cấp vùng hành não. Kết quả cho thấy huyết khối gần như gây tắc hoàn toàn động mạch đốt sống phải, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên khoa và thống nhất chỉ định chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) nhằm đánh giá chính xác mức độ tổn thương mạch máu não, từ đó lựa chọn phương pháp can thiệp tối ưu.

Bác sĩ chuyên II Trần Công Bảo Phụng cho biết ê-kíp đã tiến hành can thiệp nội mạch cấp cứu cho bệnh nhi. Các bác sĩ luồn ống thông theo đường động mạch đùi lên động mạch đốt sống phải, kết hợp sử dụng thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ và dụng cụ chuyên biệt để hút huyết khối ra ngoài.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hình ảnh kiểm tra cho thấy mạch máu não đã được tái thông hoàn toàn, tưới máu não phục hồi tốt. Bệnh nhi được chuyển về khoa Hồi sức ngoại theo dõi và tập phục hồi chức năng. Sau một tuần điều trị, trẻ đã có thể vận động gần như bình thường.

Theo bác sĩ Phụng, đột quỵ não ở trẻ em là tình trạng hiếm gặp và thường khó phát hiện sớm do triệu chứng không điển hình như ở người lớn.

Trước đây, nhiều trường hợp nhồi máu não nặng ở trẻ được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng muộn, yếu liệt nặng, hôn mê, thậm chí không qua khỏi. Nhờ kỹ thuật can thiệp nội mạch, các bác sĩ có thể lấy huyết khối, tái thông mạch máu não, hạn chế di chứng cho trẻ.

“Điểm khó của ca bệnh này là động mạch ở trẻ rất nhỏ, triệu chứng khởi phát không đặc hiệu. Đây cũng là một trong những trường hợp hiếm được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời", bác sĩ Phụng nói.

Nếu đến muộn, dù có lấy được huyết khối, não trẻ cũng khó hồi phục, nguy cơ để lại di chứng liệt suốt đời là rất cao.

Qua trường hợp này, bác sĩ Phụng khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu thần kinh khởi phát đột ngột như đau đầu dữ dội kèm nôn ói, rối loạn đi đứng, co giật lần đầu, yếu hoặc liệt nửa người. Khi có những biểu hiện này, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu chuyên sâu, không nên chờ theo dõi tại nhà.