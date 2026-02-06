Bác sĩ giỏi về Hà Nội có thể được hỗ trợ nhà, thưởng 1.000 lần lương

TP Hà Nội vừa ban hành nghị quyết quy định mới về thu hút, trọng dụng người có tài năng, đặc biệt là thu hút các bác sĩ giỏi trong lĩnh vực y tế với nhiều mức hỗ trợ tương xứng.

HĐND TP Hà Nội Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết 92 quy định mới về thu hút, trọng dụng người có tài năng với hàng loạt chính sách ưu đãi vượt trội, hướng trọng tâm vào các lĩnh vực then chốt, trong đó y tế được xác định là lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội.

Nghị quyết nhằm thu hút người có tài năng được thu hút, trọng dụng theo hình thức tuyển dụng công chức, viên chức hoặc hình thức ký kết hợp đồng; cán bộ, công chức, viên chức sau khi được tiến cử, công nhận có tài năng.

Trong đó, người có tài năng được hiểu là các nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; người có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực chiến lược, trọng điểm; nhà quản lý, nhà quản trị; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng, cùng những cá nhân có năng khiếu đặc biệt hoặc được tiến cử, công nhận có tài năng theo nhu cầu phát triển của thủ đô.

Riêng đối với lĩnh vực y tế, đối tượng thu hút chủ yếu là các bác sĩ, chuyên gia y khoa trình độ cao, nhà khoa học có đóng góp nổi bật, đủ năng lực đảm nhiệm những nhiệm vụ chuyên môn mang tính dẫn dắt.

Chính sách thu hút nhân tài y tế của Hà Nội không chỉ dừng ở việc tuyển dụng mà gắn chặt với nhiệm vụ cụ thể và kết quả đầu ra đo lường được. Người được hưởng chính sách phải được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và ưu tiên bố trí, sử dụng tại các vị trí then chốt, những lĩnh vực quyết định chất lượng hệ thống y tế thủ đô.

Theo đó, mức hỗ trợ tài chính một lần dành cho người có tài năng trong lĩnh vực y tế khi được tuyển dụng làm công chức, viên chức như sau:

Giáo sư được hỗ trợ tương đương 1.000 lần mức lương tối thiểu vùng I; phó giáo sư 800 lần; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II và tương đương 500 lần.

Trường hợp có bằng tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu thế giới, mức hỗ trợ được nâng lên 600 lần mức lương tối thiểu vùng I.

Ngoài ra, các bác sĩ chuyên khoa cấp I, thạc sĩ tốt nghiệp từ nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới cũng được hưởng mức hỗ trợ đáng kể.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng 1 hiện nay là 5.310.000 đồng. Như vậy, mức hỗ trợ một lần cho chức danh giáo sư là 5 tỉ 310 triệu đồng (1.000 lần mức lương tối thiểu vùng I) và thấp nhất là 2 tỉ 655 triệu (500 lần mức lương tối thiểu vùng I).

Toàn bộ khoản hỗ trợ một lần này được miễn 100% thuế thu nhập cá nhân.

Không chỉ ưu đãi về tài chính, TP Hà Nội còn tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho nhân tài y tế. Các chuyên gia, bác sĩ giỏi được bố trí vị trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường; được ưu tiên không gian làm việc, trang thiết bị, phương tiện hiện đại, điều kiện nghiên cứu, thực hành thuận lợi.

Thành phố cũng khuyến khích và tạo điều kiện để họ tham gia, chủ trì các đề tài, dự án, nhiệm vụ trọng điểm trong lĩnh vực y tế, từ nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật mới đến ứng dụng công nghệ cao trong khám chữa bệnh.

Chính sách phúc lợi dành cho người có tài năng trong ngành y tế, cũng như các lĩnh vực khác cũng được quy định rõ.