Chi tiết 6 mức phụ cấp ưu đãi cho nhân viên y tế vừa được đề xuất

Tại dự thảo nghị định đang được Bộ Y tế lấy ý kiến đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho viên chức y tế, trong đo cao nhất 100% lương, với lộ trình áp dụng từ năm 2026.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế công lập.

Theo dự thảo, phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng đối với viên chức, người lao động hợp đồng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; dân số; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo trợ xã hội.

Mỗi viên chức, người lao động hợp đồng được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi theo nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất.

Bộ Y tế lấy ý kiến đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho viên chức y tế.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính theo tỷ lệ % trên mức lương theo chức danh nghề nghiệp, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp bảo lưu (nếu có), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền phân công công việc theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định thì được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề tương ứng.

Mức độ thường xuyên làm các công việc chuyên môn được xác định tối thiểu bằng 50% thời giờ làm việc bình thường theo tháng được quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Ngoài ra, không tính hưởng phụ cấp trong thời gian đi học, công tác dài hạn nhưng không làm chuyên môn; nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên; nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội; tạm đình chỉ công tác hoặc biệt phái từ một tháng trở lên, trừ trường hợp được điều động xuống công tác tại cấp xã.

Đề xuất 6 mức phụ cấp đối với nhân viên y tế

Mức phụ cấp 100%:

- Viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu (bao gồm cả cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc), giải phẫu bệnh;

- Viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo (theo quy định về tiêu chí phân định vùng của Thủ tướng Chính phủ).

Mức phụ cấp 70%:

- Áp dụng đối với viên chức trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người mắc bệnh phong, lao, HIV/AIDS, bệnh truyền nhiễm nhóm A, trẻ sơ sinh; bảo quản, trông nom xác; làm việc trong phòng xét nghiệm yêu cầu an toàn sinh học cấp III, cấp IV; khám, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

- Mức này cũng áp dụng cho viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã ở các khu vực còn lại, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh, các viện y tế dự phòng và cơ sở điều trị nghiện chất.

Mức phụ cấp 50%:

Áp dụng đối với viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau: Khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh bỏng, da liễu, nhi; Chẩn đoán hình ảnh; kiểm soát nhiễm khuẩn; dược lâm sàng.

Mức phụ cấp 40%:

- Áp dụng cho viên chức trực tiếp làm các công việc xét nghiệm, khám chữa bệnh thông thường, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền; sản xuất, pha chế, bảo quản, cấp phát thuốc; vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị y tế; công tác an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác xã hội.

- Mức này cũng áp dụng với viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, cấp cứu ngoại viện.

Mức phụ cấp 30%:

- Viên chức làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; dân số (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 4 dự thảo Nghị định);

- Viên chức làm chuyên môn y tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học;

- Viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung.