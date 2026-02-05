Cận Tết đi thẩm mỹ: Điều bác sĩ muốn bạn biết

Cuối năm là thời điểm nhiều người quyết định làm đẹp sau một năm bận rộn. Tuy nhiên, theo chuyên gia, nôn nóng có thể dẫn đến những rủi ro không đáng có.

"Bác sĩ không chỉ là người biết làm, mà quan trọng hơn là biết từ chối đúng lúc", TS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện Đại học Y Dược (cơ sở Linh Đàm, Đại học Quốc gia Hà Nội), mở đầu cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews khi nói về làn sóng làm đẹp ồ ạt trước Tết Nguyên đán.

Theo bác sĩ Minh, thời điểm cận Tết hàng năm luôn ghi nhận nhu cầu làm đẹp tăng mạnh. Đây là giai đoạn nhiều người tạm gác lại công việc, có thời gian nhìn lại một năm đã qua và mong muốn "làm mới" bản thân để đón năm mới với diện mạo chỉn chu, tự tin hơn.

Loại thẩm mỹ nào lên ngôi trước Tết?

TS.BS Nguyễn Đình Minh cho biết nhóm dịch vụ hiện được quan tâm nhiều nhất ở cơ sở này là thẩm mỹ cơ thể, đặc biệt là các can thiệp liên quan đến mỡ.

"Phụ nữ thường có nhu cầu cải thiện vóc dáng để mặc quần áo đẹp hơn trong dịp Tết. Các can thiệp phổ biến gồm hút mỡ bụng, đùi, cánh tay, tạo hình thành bụng, nâng ngực, chỉnh sửa vòng 1, vòng 2, vòng 3", bác sĩ Minh nói.

Ngoài những vùng cơ thể lớn, nhiều người còn chú ý đến các chi tiết nhỏ như bắp tay, đùi ngoài, eo hông nhằm tạo điểm nhấn khi diện váy áo, chụp ảnh hay tham gia các buổi gặp gỡ, tiệc tùng cuối năm.

TS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện Đại học Y Dược. Ảnh: Phương Anh.

Với thẩm mỹ khuôn mặt, nhu cầu vẫn tập trung vào các thủ thuật quen thuộc như cắt mí, nâng mũi. Tuy nhiên, theo bác sĩ Minh, đây là những can thiệp cầnthời gian hồi phục dài hơn, thường phải thực hiện trước Tết ít nhất một tháng để kết quả ổn định và đạt tính thẩm mỹ tự nhiên.

"Giai đoạn sát Tết có thể xem là 'chặng cuối' cho các ca thẩm mỹ khuôn mặt. Trong khi đó, các can thiệp body vẫn có thể thực hiện gần Tết hơn nếu được chỉ định đúng", ông nhận định.

Giải đáp băn khoăn của nhiều người về thời gian hồi phục, TS.BS Nguyễn Đình Minh cho biết với thẩm mỹ body, sau khoảng 10-14 ngày, bệnh nhân đã có thể sinh hoạt, đi chơi tương đối thoải mái.

"Để hồi phục hoàn toàn thì cần vài tháng, nhưng nếu mục tiêu là có vóc dáng ổn định để đón Tết thì khoảng hai tuần là mức chấp nhận được", bác sĩ Minh nói.

Những dịch vụ phổ biến dịp này gồm hút mỡ, tạo hình thành bụng, nâng ngực, nâng mông. Riêng các ca đại phẫu như tạo hình thành bụng hay đặt túi ngực cần được lên kế hoạch sớm hơn để đảm bảo an toàn.

"Vì vậy, nếu được tư vấn và chỉ định đúng, việc làm đẹp trước Tết là hoàn toàn khả thi", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Xu hướng "đẹp nhanh" và mặt trái tiềm ẩn

Cùng nhìn nhận về làn sóng làm đẹp cuối năm, TS.BS Tống Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cho biết người Việt có xu hướng ưu tiên các dịch vụ nhanh, hiệu quả và được cho là an toàn trong những ngày cận Tết.

Những lựa chọn phổ biến nhất là thẩm mỹ nội khoa như tiêm botox tạo thon gọn, tiêm filler trẻ hóa khuôn mặt. Bên cạnh đó, các can thiệp phẫu thuật có thời gian thực hiện ngắn, hồi phục nhanh như nhấn mí, nâng mũi bằng sụn sinh học cũng được nhiều người lựa chọn.

Theo các chuyên gia, với thẩm mỹ body, sau khoảng 10-14 ngày, bệnh nhân đã có thể sinh hoạt, đi chơi tương đối thoải mái. Ảnh: Thế Bằng.

Theo bác sĩ Hải, nguyên nhân đến từ quỹ thời gian eo hẹp cuối năm trong khi nhu cầu "đẹp nhanh" lại rất cao để kịp gặp gỡ bạn bè, du lịch, chụp ảnh hay dự tiệc Tết.

Tuy nhiên, ông cảnh báo xu hướng này cũng là "con dao hai lưỡi" đối với sức khỏe. Bất kỳ can thiệp thẩm mỹ nào cũng cần thời gian hồi phục. Việc quá nôn nóng có thể khiến người làm đẹp đối mặt với tác dụng phụ của thuốc, nguy cơ dị ứng vật liệu, thậm chí là biến chứng kỹ thuật nếu quy trình không được thực hiện đúng chuẩn.

Đáng lo ngại hơn, tâm lý vội vàng còn khiến nhiều người dễ tin vào quảng cáo "có cánh", từ đó lựa chọn các cơ sở không đủ điều kiện hành nghề, thậm chí giả mạo bác sĩ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cùng quan điểm, TS.BS Nguyễn Đình Minh cho rằng điều đáng lo nhất dịp cận Tết không chỉ là nhu cầu tăng cao, mà là tâm lý làm đẹp gấp gáp.

"Trong thực tế, có những trường hợp đã được tư vấn là không nên làm hoặc cần hoãn lại, nhưng vì nôn nóng vẫn tìm đến các cơ sở kém chất lượng", ông nói.

Tiến sĩ, bác sĩ Tống Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Minh, một bác sĩ có kinh nghiệm sẽ biếtca nào làm được, ca nào không nên làm, đặc biệt với những bệnh nhân đến rất sát Tết, chỉ còn một đến hai tuần, thậm chí vài ngày là về quê.

"Chúng tôi sẵn sàng từ chối nếu thấy không an toàn. Một bác sĩ giỏi không chỉ biết làm, mà phải biết từ chối", vị chuyên gia chia sẻ.

Bác sĩ Minh chỉ ra 3 nguyên nhân chính khiến tai biến thẩm mỹ dịp cận Tết gia tăng. Thứ nhất, nhu cầu tăng kéo theo số ca thực hiện nhiều hơn, tai biến tăng theo tỷ lệ. Thứ hai, tâm lý nóng vội của người bệnh, sẵn sàng bỏ qua cảnh báo chuyên môn để tìm nơi hứa hẹn chỉ "vài ngày là đẹp". Thứ ba là áp lực doanh số cuối năm khiến một số cơ sở vẫn nhận các ca không đủ điều kiện.

Ông cho biết từng gặp nhiều bệnh nhân có ngoại hình vốn đã đẹp nhưng vẫn muốn "đẹp hơn nữa". Khi bị từ chối, họ tìm đến nơi khác - nơi "muốn gì cũng được". Hậu quả là kết quả không những không cải thiện mà còn xấu đi, như thành bụng lồi lõm, sẹo xấu, cơ thể mất cân đối, thậm chí hoại tử thành bụng.

Ông cũng cảnh báo về những quảng cáo "làm đẹp không đau, không cần nghỉ dưỡng". Theo bác sĩ, phẫu thuật nào cũng gây đau, chỉ khác nhau ở mức độ và cách kiểm soát. Y học hiện đại có nhiều phương pháp giảm đau hiệu quả, nhưng không thể có chuyện hoàn toàn không đau như quảng cáo.

Theo các chuyên gia, để đón Tết an toàn và trọn vẹn, người dân cần tỉnh táo trước trào lưu làm đẹp cấp tốc, lựa chọn cơ sở được cấp phép và quan trọng nhất là lắng nghe tư vấn chuyên môn, thay vì chạy theo lời hứa hẹn quá mức.