Khi bác sĩ buộc phải nói 'không' với người bệnh

Tin vào kem trộn và làm đẹp cấp tốc dịp cận Tết, nhiều người phải nhập viện với làn da tổn thương nặng nề, để lại hậu quả khó phục hồi.

Bác sĩ điều trị nám da cho bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hà.

Nữ bệnh nhân 42 tuổi nhập viện trong tình trạng khuôn mặt đen sạm, da mỏng dính và chằng chịt những mạch máu giãn nổi rõ. Ít ai ngờ, khởi đầu cho chuỗi biến chứng này lại đến từ một loại kem được mua online theo lời giới thiệu của bạn bè.

Theo TS.BS Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, 3 tháng đầu sử dụng, làn da bệnh nhân trắng hồng, mịn màng rõ rệt.

"Đến tháng thứ tư, da bắt đầu ửng đỏ, nóng rát mỗi khi ra nắng. Càng khó chịu, bệnh nhân càng bôi thêm kem để làm dịu" bác sĩ kể.

Vòng xoáy đó khiến người phụ nữ nhanh chóng lệ thuộc hoàn toàn vào Corticoid - thành phần thường có trong các loại "kem trộn" làm trắng da cấp tốc. Khi nhập viện, làn da đã bị tàn phá nghiêm trọng, nhạy cảm đến mức không thể sử dụng bất kỳ loại kem dưỡng hay kem chống nắng nào.

"Đây là cái giá rất đắt của việc tin vào những lời quảng cáo không kiểm chứng", TS.BS Vũ Huy Lượng nói với Tri Thức - Znews.

Khi bác sĩ buộc phải nói "không"

Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu "tân trang" nhan sắc của người dân càng tăng mạnh. Thế nhưng, song song với những ca làm đẹp thành công, không ít bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng khuôn mặt với làn da tổn thương nặng nề vì tin vào quảng cáo trên mạng xã hội.

Ghi nhận tại khoa Laser và Săn sóc da, những ngày giáp Tết, không khí khám chữa bệnh luôn trong tình trạng quá tải. Theo TS.BS Vũ Huy Lượng, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 300-400 bệnh nhân, trong đó hơn 200 người thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ như điều trị nám, trứng cá, tàn nhang, xử lý sẹo... Đáng chú ý, lượng bệnh nhân tăng khoảng 1,5-2 lần so với cùng kỳ hai năm trước.

Dù vậy, không phải mọi mong muốn làm đẹp đều được bác sĩ chấp nhận. Trên thực tế, có những trường hợp dù bệnh nhân rất quyết tâm can thiệp thẩm mỹ, bác sĩ vẫn buộc phải từ chối.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Lượng, nhóm đầu tiên là những người đến trong tình trạng làn da đã có vấn đề: từng can thiệp trước đó, đang viêm, tổn thương hoặc chịu ảnh hưởng của thời tiết hanh khô, rét lạnh. Với người có cơ địa viêm da, việc can thiệp trên nền tổn thương đang viêm tiềm ẩn nguy cơ biến chứng rất cao, dù chỉ là thủ thuật nhỏ.

Bác sĩ Nguyễn Huy Lượng điều trị da cho bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hà.

"Trong những trường hợp này, nếu làm đẹp bằng mọi giá, rủi ro gần như không thể kiểm soát", bác sĩ Lượng nói. Đây cũng là điều nhiều cơ sở thẩm mỹ không do bác sĩ trực tiếp vận hành khó nhận diện, do không đánh giá đầy đủ yếu tố nguy cơ và bệnh lý đi kèm.

Nhóm thứ hai là những bệnh nhân mang theo kỳ vọng quá lớn. Họ tin rằng chỉ cần đến một cơ sở được quảng bá là "chuyên môn cao". sau một hoặc hai tuần, làn da sẽ căng bóng hoàn hảo như hình ảnh trên mạng xã hội. Ngay cả khi đã được giải thích kỹ về giới hạn y khoa và thời gian hồi phục, nhiều người vẫn không chấp nhận thực tế.

"Với những trường hợp kỳ vọng vượt xa khả năng y học cho phép, chúng tôi buộc phải nói 'không'", bác sĩ Lượng cho hay.

Theo ông, trong y khoa, điều quan trọng không phải là "làm được hay không", mà là "tỷ lệ biến chứng là bao nhiêu". Có những thủ thuật tưởng chừng đơn giản, ai cũng làm được, nhưng sự khác biệt nằm ở xác suất rủi ro. Nếu biến chứng xảy ra, hậu quả sẽ theo bệnh nhân suốt đời.

Bác sĩ Lượng dẫn chứng một bệnh nhân là nghệ sĩ từng rất xinh đẹp, sau khi lăn kim đã để lại sẹo kéo dài, tổn thương vĩnh viễn và không bao giờ có thể trở lại trạng thái ban đầu.

"Với cộng đồng, đó có thể chỉ là một ca trong hàng trăm, nhưng với người gặp biến chứng, đó là cả cuộc đời", Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nói.

Cận Tết, người dân "đổ xô" làm đẹp

Bên cạnh nhu cầu làm đẹp chính đáng, TS.BS Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cũng bày tỏ lo ngại trước sự gia tăng các ca biến chứng do làm đẹp tại cơ sở thẩm mỹ không phép hoặc tự ý sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

"Ám ảnh nhất vẫn là các ca biến chứng do kem trộn - loại sản phẩm được quảng cáo làm trắng thần tốc nhưng chứa hàm lượng lớn Corticoid và chất tẩy trắng", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Trung bình mỗi ngày, chỉ riêng khoa Laser và Săn sóc da, đơn vị này tiếp nhận khoảng 300-400 bệnh nhân, trong đó hơn 200 người thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ như điều trị nám, trứng cá, tàn nhang, xử lý sẹo... Ảnh: Đinh Hà.

Không chỉ vậy, nhiều bệnh nhân còn bị "hỏng mặt" do điều trị laser sai cách ở các cơ sở không uy tín. Việc lạm dụng năng lượng laser quá mức có thể gây bỏng da, mất sắc tố hoàn toàn, để lại những đốm trắng loang lổ rất khó phục hồi.

Theo bác sĩ Lượng, thị trường thẩm mỹ tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn "giao thoa". Sau hơn một thập kỷ bùng nổ các công nghệ làm đẹp theo phong trào, những hệ lụy bắt đầu lộ rõ.

Nhiều người thiếu kiến thức y khoa, chỉ tin vào lời truyền miệng hoặc hình ảnh lung linh trên Facebook, TikTok mà bỏ qua rủi ro. Khi biến chứng xảy ra, hậu quả thường rất nặng nề và gần như không thể quay lại trạng thái ban đầu.