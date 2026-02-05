Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người phụ nữ nhiễm cùng lúc 5 loại ký sinh trùng

  • Thứ năm, 5/2/2026 08:46 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Người bệnh được phát hiện nhiễm đồng thời 5 loại ký sinh trùng hiếm gặp, trong đó có sán lá gan lớn, dẫn đến tổn thương gan dù không có các yếu tố nguy cơ thường thấy.

ky sinh trung anh 1

Bác sĩ thăm khám, kiểm tra tổn thương da cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương vừa tiếp nhận trường hợp tổn thương gan hiếm gặp do nhiễm đồng thời nhiều loại ký sinh trùng.

Chị Đ.T.H. (37 tuổi, trú xã Hồng Châu, TP Hải Phòng) đến bệnh viện khám chuyên sâu về gan sau khi kết quả siêu âm tại cơ sở y tế gần nhà ghi nhận hình ảnh nhu mô gan thô.

Trước đó, người bệnh có tiền sử ngứa toàn thân kèm nổi mề đay từng đợt, mỗi đợt kéo dài 1-2 tuần và tái diễn sau vài tháng. Do triệu chứng giảm nhanh khi dùng thuốc dị ứng, bệnh nhân không đi khám chuyên khoa và từng được chẩn đoán viêm da cơ địa nhưng chưa xác định nguyên nhân.

Tại bệnh viện, kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu xơ gan độ 1. Đáng chú ý, chị H. không có các yếu tố nguy cơ thường gặp như sử dụng rượu bia, hút thuốc lá hay mắc viêm gan mạn tính. Từ những bất thường này, các bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu về ký sinh trùng.

Kết quả cho thấy bệnh nhân nhiễm cùng lúc 5 loại ký sinh trùng gồm giun lươn, giun đũa chó mèo, sán lá gan lớn, sán dây chó và sán máng. Đây là ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương nhiễm đồng thời 5 loại ký sinh trùng.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Trần Phương Nam, Phó khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của việc thăm khám đúng chuyên khoa.

Dù không có các yếu tố nguy cơ điển hình, bệnh nhân vẫn xuất hiện xơ hóa gan độ 1, từ đó giúp bác sĩ định hướng nguyên nhân liên quan đến nhiễm ký sinh trùng. Trong số các tác nhân phát hiện, sán lá gan lớn là ký sinh trùng có thể gây tổn thương gan kéo dài, tiến triển âm thầm nếu không được điều trị kịp thời.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện ngứa kéo dài, mề đay tái phát, rối loạn tiêu hóa, đau tức vùng gan hoặc phát hiện bất thường ở gan qua siêu âm, dù không uống rượu bia hay mắc viêm gan virus, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa gan mật và ký sinh trùng để được thăm khám và làm xét nghiệm chuyên sâu. Việc tầm soát sớm giúp điều trị hiệu quả và phòng tránh các biến chứng nguy hiểm về gan.

