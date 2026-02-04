Một người bệnh ở Cà Mau được BHYT chi trả cao kỷ lục

Trong năm 2025, quỹ Bảo hiểm y tế đã có mức chi trả kỷ lục gần 6,7 tỷ đồng cho ca bệnh hiếm. Đây cũng là số tiền điều trị cao nhất được thanh toán cho một cá nhân trong năm qua.

Bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng cho một ca bệnh. Ảnh minh hoạ: BV.

Ngày 4/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết trong năm 2025, mức chi trả cao nhất cho một người bệnh lên tới gần 6,7 tỷ đồng . Trường hợp này ở xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau), được chẩn đoán thiếu yếu tố VIII di truyền - một bệnh lý hiếm, chi phí điều trị kéo dài và rất tốn kém. Bên cạnh đó, nhiều trẻ em mắc bệnh phức tạp, cần điều trị chuyên sâu cũng được quỹ BHYT bảo đảm chi trả ở mức hàng tỷ đồng.

Tại TP.HCM, mức chi trả cao nhất từ quỹ BHYT trong năm 2025 dành cho một bệnh nhân 25 tuổi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, với tổng số tiền lên tới 3,57 tỷ đồng . Người bệnh mắc chứng máu khó đông do thiếu yếu tố VIII di truyền. Trường hợp có mức chi trả lớn thứ hai là bệnh nhân 36 tuổi điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 2,11 tỷ đồng do nhiễm trùng huyết.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) thời gian qua đã góp phần hiện thực hóa chủ trương xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bền vững, đa tầng, lấy người dân làm trung tâm.

Đến hết năm 2025, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,2% dân số, vượt 0,16% so với chỉ tiêu được giao. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay và được duy trì ổn định trên phạm vi cả nước.

Theo BHXH Việt Nam, đến hết năm 2025, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,2% dân số, vượt 0,16% so với chỉ tiêu được giao. Ảnh: Việt Linh.

Việc mở rộng độ bao phủ giúp mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe ngày càng rõ nét. Thông qua BHYT, người dân được bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt là các dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu mà trước đây chỉ một bộ phận nhỏ có điều kiện chi trả.

Trong năm 2025, toàn quốc ước có khoảng 195,5 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT, với tổng chi phí đề nghị thanh toán khoảng 161.628 tỷ đồng , tăng mạnh so với năm trước. Cơ chế cộng đồng cùng chia sẻ rủi ro tiếp tục giúp BHYT phát huy vai trò là "lá chắn" tài chính, nhất là với người yếu thế, người mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh hiếm.

Quỹ BHYT đã chi trả cho nhiều trường hợp có chi phí điều trị rất lớn, sử dụng kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, điều trị ung thư, chạy thận nhân tạo… Qua đó, giảm đáng kể gánh nặng tài chính và hạn chế nguy cơ tái nghèo do bệnh tật.

Song song với việc mở rộng quyền lợi, ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong năm 2025, hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực BHXH, BHYT được hoàn thiện với 70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hơn 91% hồ sơ, tương ứng khoảng 113,57 triệu hồ sơ, được tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức điện tử.

Việc sử dụng thẻ BHYT điện tử trên các nền tảng VssID, VNeID giúp cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí xã hội, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh trong tiếp nhận và phục vụ người dân.

Cùng với đó, công tác giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tiếp tục được tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm minh bạch, chặt chẽ, hài hòa giữa kiểm soát chi phí và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ.

Kết quả, mức độ hài lòng của người dân đối với chính sách BHYT đạt 89,5%, vượt 4,5% so với mục tiêu đề ra đến năm 2025 và tăng hơn 2% so với năm 2024. Điều này cho thấy BHYT ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, gắn chặt với đời sống và quyền lợi của người dân.