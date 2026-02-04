Thói quen sau bữa ăn khiến người đàn ông có cả ổ mủ trong gan

Sau gần một tháng sốt kéo dài và đau vùng hạ sườn phải nhưng không tìm ra nguyên nhân, người đàn ông 65 tuổi tại TP.HCM được bệnh viện chẩn đoán áp-xe gan do dị vật là một cây tăm tre xỉa răng.

Hình ảnh CT Scan ổ bụng của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Mã Phước Nguyên, Phó khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt nhẹ, đau vùng thượng vị và hạ sườn phải.

Khi thăm khám ban đầu, bệnh nhân được chỉ định siêu âm ổ bụng và phát hiện có ổ áp-xe gan. Qua xét nghiệm và thăm dò hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện một dị vật xuyên trong nhu mô gan, dài khoảng 6-7 cm. Kết quả chụp CT scan khẳng định dị vật nằm hoàn toàn trong gan, kèm theo ổ áp-xe.

“Khoa đã mời ê-kíp Ngoại gan mật hội chẩn và chuyển bệnh nhân sang phẫu thuật”, bác sĩ Nguyên cho hay.

Theo bác sĩ Nguyên, điểm khó của ca bệnh là chẩn đoán hình ảnh ban đầu không ghi nhận rõ dị vật xuyên thành ống tiêu hóa, dấu hiệu thường gặp ở những ca áp-xe gan do dị vật khác.

Bác sĩ chuyên khoa II Mã Phước Nguyên thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

ThS.BS Trần Đình Quốc, khoa Ngoại gan mật tụy, cho hay bệnh nhân được tiếp nhận trong bối cảnh sốt và đau hạ sườn phải kéo dài khoảng một tháng. Trước đó, người bệnh đã thăm khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau nhưng chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng.

Sau khi CT Scan ổ bụng, các bác sĩ phát hiện dị vật cản quang trong gan và xác định đây là trường hợp áp-xe gan do dị vật. Trên cơ sở đó, ê-kíp quyết định phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi gan, dẫn lưu ổ áp-xe và phối hợp điều trị kháng sinh.

Trong quá trình phẫu thuật, dị vật được lấy ra là một cây tăm tre xỉa răng.

Sau mổ, khi khai thác lại bệnh sử từ bệnh nhân và thân nhân, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có thói quen ngậm tăm sau bữa ăn nhưng không nhớ thời điểm đã nuốt. Dị vật sau khi vào cơ thể đã xuyên qua thành ống tiêu hóa (thường là dạ dày hoặc tá tràng), sau đó âm thầm di chuyển vào gan, gây nhiễm trùng khu trú và hình thành ổ áp-xe.

Theo bác sĩ Quốc, dị vật đường tiêu hóa không phải là tình trạng hiếm gặp. Trong nhiều trường hợp, dị vật nhỏ như xương cá hoặc tăm có thể theo đường tiêu hóa và được đào thải ra ngoài. Tuy nhiên, ở một số trường hợp khác, dị vật có thể xuyên thủng thành ống tiêu hóa, gây viêm phúc mạc hoặc áp-xe tại nhiều vị trí trong ổ bụng, trong đó có gan.

"Riêng ca bệnh này, ổ áp-xe nằm rất sâu trong nhu mô gan, dị vật nằm gần cơ hoành và các mạch máu lớn, khiến phẫu thuật gặp nhiều khó khăn hơn so với thông thường", bác sĩ Quốc cho hay.

Ban đầu, ê-kíp dự kiến phẫu thuật nội soi, tuy nhiên do tổn thương nằm sâu nên buộc phải chuyển sang phương pháp khác để tiếp cận ổ áp-xe, phá ổ nhiễm trùng và tìm dị vật. Thời gian phẫu thuật vì vậy kéo dài gấp đôi so với các ca áp-xe gan nằm ở ngoại biên gan.

Sau khoảng 6 ngày phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân diễn tiến thuận lợi và dự kiến sẽ được xuất viện trong thời gian ngắn tới.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần từ bỏ thói quen ngậm tăm tre sau khi ăn và vứt bỏ ngay sau khi sử dụng. Khi nghi ngờ hoặc phát hiện nuốt dị vật, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời.