Kết quả kiểm tra 121 nhà hàng tiệc cưới ở TP.HCM

Sau chỉ đạo từ Cục An toàn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã khẩn trương rà soát, kiểm tra đột xuất hàng loạt trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn thành phố.

Trung tâm hội nghị, yến tiệc The Adora Center. Ảnh: An Huy.

Ngày 3/2, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết có tổng cộng 130 cơ sở thuộc nhóm trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới đã được đưa vào diện rà soát. Trong đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế 121 cơ sở; 9 cơ sở không kiểm tra do đã ngừng hoạt động, sang nhượng hoặc thay đổi pháp nhân.

Kết quả kiểm tra cho thấy, chỉ có 1 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm với hành vi “kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực”. Cơ sở này đã bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng theo quy định.

Trong tổng số 121 cơ sở được kiểm tra, có 120 cơ sở được ghi nhận tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, chiếm tỷ lệ 99,17%. Tỷ lệ tuân thủ cao phản ánh ý thức chấp hành pháp luật của phần lớn doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, tiệc cưới trên địa bàn TP.HCM đã được nâng lên rõ rệt.

Qua thực tế kiểm tra, các đoàn công tác ghi nhận phần lớn trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới quy mô lớn đều đáp ứng yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, quy trình chế biến, bảo quản và phục vụ thực phẩm. Hồ sơ pháp lý, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu được lưu trữ tương đối đầy đủ.

Ngoài ra, đa số nhân viên và người quản lý trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở đều có giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. Đây được xem là yếu tố quan trọng, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong hoạt động phục vụ tiệc đông người.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng lưu ý, tại một số thời điểm cao điểm khi lượng khách tăng đột biến, công tác vệ sinh khu vực chế biến và quản lý dụng cụ ăn uống tại một số cơ sở vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Một số tồn tại từng được báo chí phản ánh như để dụng cụ dưới sàn, quản lý nhân viên thời vụ chưa chặt chẽ cần tiếp tục được giám sát thường xuyên.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giám sát quy trình vệ sinh của nhân viên, đặc biệt là lao động thời vụ, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, báo chí phản ánh khu vực bếp và chế biến thực phẩm tại hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora xuất hiện chuột, điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong quá trình phục vụ tiệc đông người. Thông tin này đã gây lo ngại trong dư luận và là cơ sở để Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương vào cuộc, tổ chức kiểm tra, rà soát diện rộng đối với các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn thành phố.