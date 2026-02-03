TP.HCM xây trung tâm nghiên cứu Đông y dược quy mô 450 tỷ đồng

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược của TP.HCM sẽ thành trung tâm hàng đầu phía Nam, kết hợp nghiên cứu, sản xuất thuốc, khám chữa bệnh và đào tạo chuyên sâu.

Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM sẽ có trung tâm nghiên cứu hàng đầu phía nam. Ảnh: VCC.

Ngày 3/2, TP.HCM khởi công Dự án xây dựng Khu Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đông y – Đông dược tại Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM (số 273 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận).

Dự án có tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được xây dựng với quy mô 1 tầng hầm và 7 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 16.000 m². Khi hoàn thành, trung tâm sẽ đảm nhiệm đồng thời ba chức năng trọng tâm gồm nghiên cứu, sản xuất thuốc Đông dược, khám chữa bệnh chuyên sâu và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y học cổ truyền.

Bác sĩ chuyên khoa II Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM, cho biết theo thiết kế, khu nghiên cứu và sản xuất được đầu tư hệ thống phòng thực nghiệm hiện đại, kết nối trực tiếp với khu chế biến và bào chế thuốc Đông dược. Dây chuyền sản xuất đáp ứng đầy đủ các công đoạn từ sấy, chiết xuất, cô đặc chân không, dập viên đến đóng gói thành phẩm.

Bên cạnh đó, dự án bố trí hệ thống kho bảo quản chuyên biệt gồm kho lạnh và kho dược, nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn của dược liệu và sản phẩm thuốc.

Khu khám chữa bệnh được tổ chức như một cơ sở điều trị chuyên sâu, trang bị đầy đủ các phòng chẩn đoán hình ảnh hiện đại gồm CT, MRI, X-quang, siêu âm; hệ thống xét nghiệm sinh hóa, huyết học, vi sinh.

Ngoài ra, trung tâm còn có các khu chức năng đặc thù như phòng điều trị oxy cao áp, khu vật lý trị liệu, xoa bóp, day ấn huyệt, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: VCC.

Theo bác sĩ Hân, dự án được triển khai trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô dân số hơn 14 triệu người, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao, đa dạng và chuyên sâu.

"Y học cổ truyền không thể chỉ dừng lại ở vai trò bổ trợ mà cần được hiện đại hóa, chuẩn hóa và tích hợp sâu với y học hiện đại để phục vụ người dân một cách hiệu quả, an toàn và bền vững", bác sĩ Hân nói.

Theo kế hoạch, khu Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027. Trở thành trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Đông y, Đông dược hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam, phục vụ người dân TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Công trình được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống cấp thoát nước, viễn thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh quan và giao thông nội bộ, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế và phát triển bền vững.