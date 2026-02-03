Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

TP.HCM xây trung tâm nghiên cứu Đông y dược quy mô 450 tỷ đồng

  • Thứ ba, 3/2/2026 12:07 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược của TP.HCM sẽ thành trung tâm hàng đầu phía Nam, kết hợp nghiên cứu, sản xuất thuốc, khám chữa bệnh và đào tạo chuyên sâu.

Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM sẽ có trung tâm nghiên cứu hàng đầu phía nam. Ảnh: VCC.

Ngày 3/2, TP.HCM khởi công Dự án xây dựng Khu Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đông y – Đông dược tại Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM (số 273 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận).

Dự án có tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được xây dựng với quy mô 1 tầng hầm và 7 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 16.000 m². Khi hoàn thành, trung tâm sẽ đảm nhiệm đồng thời ba chức năng trọng tâm gồm nghiên cứu, sản xuất thuốc Đông dược, khám chữa bệnh chuyên sâu và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y học cổ truyền.

Bác sĩ chuyên khoa II Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM, cho biết theo thiết kế, khu nghiên cứu và sản xuất được đầu tư hệ thống phòng thực nghiệm hiện đại, kết nối trực tiếp với khu chế biến và bào chế thuốc Đông dược. Dây chuyền sản xuất đáp ứng đầy đủ các công đoạn từ sấy, chiết xuất, cô đặc chân không, dập viên đến đóng gói thành phẩm.

Bên cạnh đó, dự án bố trí hệ thống kho bảo quản chuyên biệt gồm kho lạnh và kho dược, nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn của dược liệu và sản phẩm thuốc.

Khu khám chữa bệnh được tổ chức như một cơ sở điều trị chuyên sâu, trang bị đầy đủ các phòng chẩn đoán hình ảnh hiện đại gồm CT, MRI, X-quang, siêu âm; hệ thống xét nghiệm sinh hóa, huyết học, vi sinh.

Ngoài ra, trung tâm còn có các khu chức năng đặc thù như phòng điều trị oxy cao áp, khu vật lý trị liệu, xoa bóp, day ấn huyệt, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại.

trung tam nghien cuu anh 1

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: VCC.

Theo bác sĩ Hân, dự án được triển khai trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô dân số hơn 14 triệu người, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao, đa dạng và chuyên sâu.

"Y học cổ truyền không thể chỉ dừng lại ở vai trò bổ trợ mà cần được hiện đại hóa, chuẩn hóa và tích hợp sâu với y học hiện đại để phục vụ người dân một cách hiệu quả, an toàn và bền vững", bác sĩ Hân nói.

Theo kế hoạch, khu Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027. Trở thành trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Đông y, Đông dược hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam, phục vụ người dân TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Công trình được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống cấp thoát nước, viễn thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh quan và giao thông nội bộ, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế và phát triển bền vững.

Trong cuốn sách Khoa học tâm thức, Carl Jung mổ xẻ một số lĩnh vực quan trọng và gây tranh cãi nhất trong tâm lý học phân tích: Phân tích giấc mơ, vô thức nguyên thủy và mối quan hệ giữa tâm lý học và tôn giáo. Ông cũng xem xét những khác biệt giữa lý thuyết của mình và của Freud, cung cấp kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của phân tâm học.

Uống 5 ly rượu, bao lâu thì hết cồn?

Nhiều người cho rằng chỉ cần ngủ một giấc là hết nồng độ cồn, nhưng thực tế uống 5 chén rượu có thể mất tới 8 giờ hoặc lâu hơn để cơ thể sạch cồn hoàn toàn.

2 giờ trước

Yêu cầu làm rõ vụ ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong ở miền Tây

Sau khi tiếp nhận báo cáo từ Đồng Tháp về vụ nghi ngộ độc rượu ngâm khiến 2 người tử vong, Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguồn gốc sản phẩm và tập trung cứu chữa các bệnh nhân.

3 giờ trước

Chấn thương nghiêm trọng của Thái Sơn

Chấn thương dây chằng của Thái Sơn không chỉ xuất phát từ một pha bóng cụ thể. Đằng sau là áp lực thi đấu liên tục, sự thay đổi môi trường và quá trình hồi phục chưa đủ dài.

4 giờ trước

Nguyễn Thuận

trung tâm nghiên cứu TP.HCM đông y đông dược y dược học TP.HCM

    Đọc tiếp

    'Thu pham' quen mat dung sau nhung vu ngo doc hinh anh

    'Thủ phạm' quen mặt đứng sau những vụ ngộ độc

    5 giờ trước 08:31 3/2/2026

    0

    Nhờ khả năng tồn tại lâu trong thực phẩm giàu đạm, nhiều độ ẩm và khâu chế biến kém an toàn, Salmonella và E. coli thường đứng sau các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý