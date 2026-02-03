Chấn thương nghiêm trọng của Thái Sơn

Chấn thương dây chằng của Thái Sơn không chỉ xuất phát từ một pha bóng cụ thể. Đằng sau là áp lực thi đấu liên tục, sự thay đổi môi trường và quá trình hồi phục chưa đủ dài.

Phút 70 của trận Ninh Bình đấu với Công An Hà Nội, chỉ 24 phút sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị, Nguyễn Thái Sơn lùi sâu để theo kèm Leonardo Artur. Trong tình huống tiền đạo người Brazil bất ngờ bẻ lái sang phải, tiền vệ đội khách đặt trụ chân phải để hãm phanh rồi xoay người theo hướng di chuyển của đối phương. Chính khoảnh khắc đổi hướng đột ngột ấy đã khiến anh gặp chấn thương.

Thái Sơn rời sân trên cáng. Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, người hâm mộ thấy tiền vệ 22 tuổi ngồi lặng lẽ trong khu kỹ thuật, đầu gối được quấn băng kín. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh vẫn không thể tự di chuyển và phải nhờ trợ lý cõng vào phòng thay đồ.

Kết quả chụp chiếu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội xác định Thái Sơn đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, chấn thương nặng buộc anh phải phẫu thuật trong thời gian tới.

Tình huống chấn thương của Thái Sơn.

Nhiều yếu tố dẫn đến chấn thương

Phân tích kỹ tình huống trên sân, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học Thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đây là cơ chế chấn thương điển hình của đứt dây chằng chéo trước không do va chạm trực tiếp.

Trong pha bóng đó, Thái Sơn đang xoay hướng di chuyển thì bị chặn lại đột ngột. Phần cẳng chân và đầu gối phía dưới gần như bị cố định, trong khi phần thân trên và đùi vẫn tiếp tục xoay theo quán tính. Chính lực vặn xoắn quá mức này đã khiến dây chằng không còn khả năng chịu tải và bị đứt.

“Đây là dạng chấn thương rất thường gặp trong bóng đá, đặc biệt ở những tình huống đổi hướng đột ngột”, bác sĩ Trần Anh Vũ nhận định với Tri Thức - Znews.

Tuy nhiên, điều khiến ông lo ngại không chỉ nằm ở cơ chế chấn thương, mà ở bối cảnh xảy ra chấn thương. Theo bác sĩ Vũ, trường hợp của Thái Sơn không phải là cá biệt, mà nằm trong một chuỗi chấn thương đang xuất hiện ngày càng nhiều ở các cầu thủ trẻ.

Ông cho rằng đây là một lời cảnh báo cần được nhìn nhận nghiêm túc, bởi nhiều cầu thủ trẻ hiện nay phải thi đấu với cường độ rất cao trong khi chưa có đủ nền tảng kinh nghiệm và khả năng tự bảo vệ mình trong các tình huống nguy hiểm.

Thái Sơn rời sân bằng cán.

Thái Sơn vừa trải qua một giải đấu căng thẳng ở cấp độ châu lục là U23 châu Á 2026, nhưng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục lại chưa đủ dài trước khi tiếp tục bước vào guồng quay thi đấu ở môi trường khắc nghiệt của bóng đá trong nước.

Về mặt lý tưởng, cầu thủ sau khi khép lại một giải đấu lớn cần ít nhất một đến hai vòng đấu để cơ thể thực sự hồi phục và làm quen trở lại với môi trường thi đấu mới, thay vì lập tức phải ra sân.

Khoảng “đệm” này không chỉ giúp cơ bắp và hệ vận động được nghỉ ngơi đúng mức, mà còn tạo thời gian để cầu thủ thích nghi với hàng loạt thay đổi diễn ra cùng lúc, từ cường độ vận động, nhịp độ thi đấu, chiến thuật, cho đến sự phối hợp với đồng đội. Khi những yếu tố ấy chưa kịp ổn định mà cầu thủ đã phải bước vào guồng quay thi đấu khắc nghiệt, nguy cơ quá tải và chấn thương sẽ gia tăng rõ rệt.

Không chỉ vậy, bác sĩ Trần Anh Vũ cũng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt về lối chơi. “V.League thường mang tính máu lửa, các pha va chạm rất quyết liệt”, ông nói.

Trong nhiều tình huống, các cầu thủ giàu kinh nghiệm thường xử lý va chạm với sự quyết đoán và chủ động cao hơn, trong khi cầu thủ trẻ như Thái Sơn, do còn hạn chế về trải nghiệm thi đấu, chưa kịp điều chỉnh tư thế hoặc kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.

Bên cạnh yếu tố thể lực, tâm lý thi đấu sau thành công cũng được bác sĩ Vũ xem là một nguyên nhân quan trọng. Sau những giải đấu thành công ở cấp độ khu vực, nhiều cầu thủ trẻ rơi vào trạng thái hưng phấn quá mức, thi đấu với cường độ cao và thiếu sự tiết chế cần thiết. Trong bối cảnh đó, việc giữ được “cái đầu lạnh” là điều không hề dễ dàng.

Ban huấn luyện cần biết “hãm phanh” đúng lúc

Theo bác sĩ Trần Anh Vũ, trách nhiệm này không chỉ đặt lên vai cầu thủ, mà còn thuộc về huấn luyện viên đội tuyển và huấn luyện viên câu lạc bộ. Ban huấn luyện cần biết “hãm phanh” đúng lúc, không chỉ trong kiểm soát cảm xúc và trạng thái hưng phấn của cầu thủ trẻ, mà còn ở việc phân bổ thời gian thi đấu, tập luyện và nghỉ ngơi một cách hợp lý.

Khi cầu thủ vừa trải qua giai đoạn thi đấu căng thẳng, việc cho họ thêm thời gian hồi phục và thích nghi là yếu tố then chốt để hạn chế những va chạm không đáng có và giảm nguy cơ chấn thương.

Về hướng điều trị, bác sĩ Trần Anh Vũ cho biết Thái Sơn buộc phải phẫu thuật. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hiện nay là liệu cầu thủ này có kịp hồi phục để tham dự các giải đấu lớn sắp tới hay không. Theo ông, điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào tiến trình hồi phục và diễn biến tâm lý của cầu thủ sau phẫu thuật.

Với chấn thương đứt dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục thường kéo dài khoảng một năm. Việc có thể trở lại phong độ đỉnh cao hay không không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật mổ hay giáo án phục hồi, mà chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố tâm lý.

Đối với các cầu thủ trẻ, việc phải rời xa sân cỏ trong suốt một năm, đúng giai đoạn đang được kỳ vọng và chú ý, có thể trở thành một cú sốc tinh thần không nhỏ. “Đứt dây chằng gần như là một ‘bản án’ về mặt tâm lý với cầu thủ trẻ”,