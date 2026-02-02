Uống rượu, bia sau bao lâu thì hết nồng độ cồn trong máu và hơi thở, người uống có thể tiếp tục tham gia giao thông không là vấn đề nhiều người thắc mắc hiện nay.

Pháp luật hiện nay quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Do đó, người điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở dù ít hay nhiều, bất kể là bao nhiêu đều là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra khái niệm đơn vị cồn như sau: Một đơn vị cồn tương đương với 10 g cồn ethanol nguyên chất, bằng 200 ml bia; 75 ml rượu vang (1 ly); 25 ml rượu mạnh (1 chén). Tùy vào lượng uống sẽ quy ra khoảng bao nhiêu đơn vị cồn

Một người trưởng thành có sức khỏe bình thường trung bình cứ sau một giờ gan sẽ đào thải một đơn vị cồn. Tùy theo thể trạng mà quãng thời gian này có thể tăng lên hay giảm đi. Khoảng 10-15% cồn sẽ đào thải qua đường hô hấp, da, mồ hôi; khoảng 85-90% sẽ được xử lý qua gan.

Như vậy với một lon bia tiêu chuẩn (khoảng 330ml, độ cồn 4–5%) tương đương với khoảng gần 2 đơn vị cồn, nồng độ cồn trong máu thường mất khoảng 2–3 tiếng để thải trừ. Tuy nhiên, sau khi thải trừ, cơ thể cần 2-3 tiếng để cồn trong máu về 0. Do đó, nếu bạn uống một cốc bia thì mất ít nhất khoảng 5 tiếng thổi nồng độ cồn mới không lên.

Tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu, bia.

Nếu uống 2 lon bia bạn sẽ mất khoảng 8 tiếng để có thể đưa nồng độ cồn về 0. Còn trường hợp bạn uống từ 5-6 lon bia (tương đương 8-9 đơn vị cồn) vào tối hôm trước, sẽ cần tối thiểu 12 tiếng để cơ thể đào thải cồn, tốt nhất là 24 tiếng để đảm bảo không phát hiện ra cồn trong hơi thở.

Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý, nồng độ cồn trong hơi thở - yếu tố quyết định khi kiểm tra nồng độ cồn khi lái xe - có thể tồn tại lâu hơn, vì nó phản ánh nồng độ cồn trong máu một cách gián tiếp. Ngay cả khi bạn không còn cảm thấy say, máy đo nồng độ cồn vẫn có thể phát hiện cồn trong hơi thở từ 12 đến 24 tiếng sau khi uống, đặc biệt nếu bạn uống nhiều.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ đào thải cồn:

Không phải ai cũng “hết cồn” trong cùng một khoảng thời gian. Dưới đây là những yếu tố chính:

- Số lượng bia đã uống: Uống 1 lon có thể mất 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng 3 lon có thể kéo dài thời gian đào thải lên 6-9 tiếng hoặc hơn.

- Cân nặng và thành phần cơ thể: Người có cân nặng lớn hơn thường phân bố cồn rộng hơn, dẫn đến nồng độ cồn trong máu thấp hơn so với người nhẹ cân uống cùng lượng.

- Giới tính: Phụ nữ thường có tỷ lệ mỡ cao hơn và lượng nước trong cơ thể thấp hơn nam giới, nên nồng độ cồn trong máu tăng nhanh và giảm chậm hơn.

- Tuổi tác và chức năng gan: Gan suy giảm chức năng (do tuổi, bệnh lý hoặc uống rượu thường xuyên) sẽ làm chậm quá trình chuyển hóa cồn.

- Thời điểm ăn uống: Ăn no trước khi uống giúp làm chậm hấp thu cồn vào máu, nhưng không làm gan xử lý nhanh hơn.

Lưu ý: Những “mẹo” như uống cà phê, tắm nước lạnh, nôn ói hay tập thể dục không giúp bạn đào thải cồn nhanh hơn. Chỉ có thời gian mới làm được điều đó.

Vì vậy, nếu bạn đã uống rượu bia, cách an toàn nhất là không lái xe trong ít nhất 6-8 tiếng sau đó- nếu uống cực ít và lâu hơn nếu uống nhiều. Đừng tin vào cảm giác “tỉnh táo” của bản thân, vì nồng độ cồn có thể vẫn ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và phản xạ mà bạn không nhận ra.

Hơn nữa, ngủ một giấc không đồng nghĩa với việc “hết cồn”. Nếu bạn uống nhiều vào đêm khuya, sáng hôm sau vẫn có thể vi phạm nồng độ cồn - thậm chí khi không còn mùi rượu.

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn

Từ ngày 1/1/2025, áp dụng một số mức phạt mới với người điều khiển ô tô, xe máy đi vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể

- Mức phạt nồng độ cồn với ô tô: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, mức phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô được quy định cụ thể theo 3 mức vi phạm nồng độ cồn, dưới đây là 3 mức phạt tương ứng với 3 ngưỡng nồng độ cồn khác nhau:

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ điểm hoặc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Đặc biệt, vi phạm ở mức 3 sẽ bị trừ hết điểm và tước GPLX gần 2 năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lái xe.

- Mức phạt nồng độ cồn với xe máy: Mức phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy cũng được quy định tại Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP với 3 mức vi phạm tương tự như ô tô, nhưng mức phạt thấp hơn do tính chất và mức độ nguy hiểm của phương tiện. Tuy nhiên, việc trừ điểm giấy phép lái xe áp dụng tương tự như đối với ô tô.

Mức phạt nồng độ cồn với xe máy.

- Mức phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy được quy định tại Điều 9 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Đây là loại phương tiện có mức phạt thấp nhất và không áp dụng hình phạt trừ điểm giấy phép lái xe hay tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Mặc dù mức phạt tiền thấp, việc điều khiển xe đạp, xe đạp máy trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông cho bản thân người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Quy tắc trừ điểm GPLX

Từ ngày 1/1/2025, hệ thống trừ điểm giấy phép lái xe chính thức được áp dụng theo Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ 2024 và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 50 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mỗi giấy phép lái xe có tổng cộng 12 điểm. Khi bị trừ hết điểm, giấy phép lái xe sẽ bị thu hồi và người vi phạm phải thực hiện các thủ tục để phục hồi điểm mới được cấp lại.

Tại khoản 1 Điều 50 Nghị định 168/2024/NĐ-CP với các nguyên tắc sau:

- Việc trừ điểm được thực hiện ngay sau khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành. Không phải chờ đến khi nộp phạt mới bị trừ điểm.

- Trường hợp cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần mà bị xử phạt trong cùng một lần, nếu có từ 02 hành vi vi phạm trở lên theo quy định bị trừ điểm giấy phép lái xe thì chỉ áp dụng trừ điểm đối với hành vi vi phạm bị trừ nhiều điểm nhất.

- Trường hợp số điểm còn lại của giấy phép lái xe ít hơn số điểm bị trừ thì áp dụng trừ hết số điểm còn lại của giấy phép lái xe đó.

- Trường hợp GPLX tích hợp nhiều hạng xe, việc trừ điểm chỉ áp dụng cho đúng hạng xe vi phạm.

Ví dụ: Nếu bạn có GPLX hạng A2 (xe máy) và B2 (ô tô), khi vi phạm lái xe máy thì chỉ trừ điểm hạng A2, không ảnh hưởng đến điểm hạng B2 và ngược lại.

- Không trừ điểm giấy phép lái xe khi giấy phép lái xe đó đang trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Quy định này nhằm tránh tình trạng trừ điểm chồng chéo khi người vi phạm đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.