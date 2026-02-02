Một bệnh lý hậu sản thầm lặng đeo bám phụ nữ

Sau sinh, nhiều phụ nữ đối mặt với các vấn đề sức khỏe tưởng chừng thoáng qua nhưng có thể âm thầm kéo dài và tiến triển nặng nếu không được phát hiện sớm.

Phụ nữ sau sinh dễ mắc bệnh lý sàn chậu. Ảnh: Flohealth.

PGS.TS.BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Hùng Vương, cho biết bệnh lý sàn chậu là một trong những vấn đề sức khỏe thường gặp ở phụ nữ, với tần suất cao gấp khoảng 4 lần so với nam giới. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến quá trình mang thai, sinh nở cũng như sự thiếu hụt nội tiết ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh.

Theo bác sĩ Trang, mang thai và sinh con là thiên chức tự nhiên của phụ nữ nhưng đồng thời tạo ra áp lực lớn lên hệ thống sàn chậu. Sức nặng thai kỳ cùng sự căng giãn trong quá trình sinh có thể làm suy yếu cấu trúc nâng đỡ các cơ quan vùng chậu, khiến rối loạn chức năng sàn chậu xuất hiện từ thai kỳ, kéo dài sau sinh và có nguy cơ ảnh hưởng lâu dài.

Thống kê cho thấy khoảng 30% phụ nữ mang thai xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiểu tiện. Phần lớn trường hợp có thể tự thuyên giảm trong vòng 3 tháng sau sinh. Tuy nhiên, nếu không được thăm khám và theo dõi, sau khoảng một năm, các triệu chứng này có thể quay trở lại.

"Trung bình, cứ 3 phụ nữ từng sinh nở thì có 1 người bị són tiểu, và sau 5 năm, khoảng 90% trong số đó có nguy cơ tiến triển thành bệnh lý són tiểu thực sự", bác sĩ Trang nói.

Nguy cơ tiếp tục gia tăng theo độ tuổi. Bác sĩ Trang cho hay đến khoảng 50 tuổi, có tới 50% phụ nữ bị sa ít nhất một cơ quan vùng chậu như tử cung, bàng quang, ruột hoặc trực tràng. Đáng chú ý, 70% trong số này bị sa phối hợp từ hai cơ quan trở lên, khiến việc điều trị trở nên phức tạp, tốn kém và ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống.

Theo nhận định của bác sĩ Trang, bệnh lý sàn chậu không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày mà còn tác động lớn đến tâm lý, khiến nhiều phụ nữ rơi vào trạng thái tự ti, ngại chia sẻ và chậm tiếp cận điều trị.

Do đó, việc thăm khám sàn chậu sau sinh được xem là bước quan trọng giúp phát hiện sớm các rối loạn tiềm ẩn. Thời điểm khám có thể thực hiện trong vòng 2-3 ngày sau sinh, trước khi xuất viện, đặc biệt ở các trường hợp sinh khó, sinh dụng cụ như kềm, giác hút hoặc sinh con to qua ngả âm đạo.

Ngoài ra, phụ nữ sau sinh cũng được khuyến nghị kiểm tra lại vào các mốc 1 tháng hoặc 3 tháng để đánh giá và theo dõi chức năng sàn chậu.