Sai lầm khi quan hệ tình dục khiến nam giới trả giá đắt

Sau quan hệ không an toàn, nhiều nam giới trẻ rơi vào cảnh tiểu buốt kéo dài do vi khuẩn lây qua đường tình dục, khó điều trị vì tình trạng kháng kháng sinh.

Gần đây, các bác sĩ khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tiếp nhận nhiều nam giới trẻ đến khám trong tình trạng tiểu buốt, tiểu rát, chảy dịch niệu đạo kéo dài, đặc biệt sau quan hệ tình dục không an toàn. Đáng chú ý, không ít bệnh nhân từng điều trị nhiều đợt kháng sinh tại các cơ sở khác nhau nhưng triệu chứng không dứt điểm, liên tục tái phát.

Theo các bác sĩ, thực tế lâm sàng cho thấy nguyên nhân phổ biến của tình trạng này là viêm niệu đạo do Mycoplasma genitalium (MG) - một tác nhân lây truyền qua đường tình dục đang ngày càng gia tăng và đáng lo ngại vì khả năng kháng thuốc cao.

Bác sĩ Phan Lê Nhật Long, khoa Nam học, cho biết Mycoplasma genitalium là một loại vi khuẩn có kích thước rất nhỏ, không có thành tế bào nên không nhạy cảm với nhiều loại kháng sinh thường dùng. Vi khuẩn này chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục và có thể gây viêm niệu đạo ở nam giới.

Các biểu hiện thường gặp của viêm niệu đạo do MG gồm tiểu buốt, tiểu rát, cảm giác nóng rát dọc niệu đạo, chảy dịch niệu đạo ít (trong hoặc nhầy), đau khi xuất tinh hoặc khó chịu vùng hạ vị. Tuy nhiên, triệu chứng thường không rầm rộ, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với viêm niệu đạo thông thường.

Theo các chuyên gia, viêm niệu đạo do MG dễ rơi vào tình trạng điều trị kéo dài, tái phát do vi khuẩn này có khả năng kháng nhiều nhóm kháng sinh, đặc biệt là macrolid và fluoroquinolon. Việc sử dụng kháng sinh không đúng phác đồ, điều trị theo kiểu "thử thuốc" càng làm gia tăng nguy cơ kháng thuốc.

Bác sĩ khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Việt Linh.

Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân không điều trị đồng thời cho bạn tình, dẫn đến tình trạng tái nhiễm sau khi kết thúc điều trị.

"Hệ quả là bệnh có thể kéo dài nhiều tháng, xuất hiện các chủng vi khuẩn đa kháng, khiến việc điều trị trở nên phức tạp, tốn kém và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống", bác sĩ Long nói.

BS Phan Lê Nhật Long cũng cho hay tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn MG đang diễn ra ngày càng rõ rệt. Nhiều bệnh nhân đến khám khi đã điều trị qua nhiều cơ sở, sử dụng nhiều loại kháng sinh khác nhau, khiến việc lựa chọn phác đồ điều trị tiếp theo gặp nhiều khó khăn.

Viêm niệu đạo do MG không thể chẩn đoán chính xác chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng. Người bệnh cần được làm xét nghiệm sinh học phân tử (PCR), đồng thời đánh giá các tác nhân lây truyền qua đường tình dục khác và theo dõi đáp ứng điều trị sau khi dùng thuốc.

Việc điều trị MG đòi hỏi phác đồ kháng sinh phù hợp, được cá thể hóa cho từng bệnh nhân, tuân thủ đủ liều và đủ thời gian. Ngoài ra, bệnh nhân cần điều trị đồng thời cho bạn tình và tái khám để đánh giá hiệu quả, tránh bỏ sót tình trạng kháng thuốc.

Bác sĩ Long khuyến cáo người bệnh không nên tự ý mua hoặc thay đổi kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, nhằm hạn chế nguy cơ kháng thuốc và biến chứng kéo dài.