Bộ Y tế thu hồi số công bố của 8 loại kem chống nắng, sữa rửa mặt

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy nhiều sản phẩm mỹ phẩm do ghi công dụng sai với hồ sơ đã được phê duyệt, đồng thời xử phạt doanh nghiệp liên quan 150 triệu đồng.

Dòng sản phẩm Line A Clarity Concentrate bị thu hồi. Ảnh: Milem.

Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH thương mại Vạn Minh (phường Kim Liên, Hà Nội) do vi phạm quy định trong kinh doanh mỹ phẩm.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp này đã kinh doanh 4 sản phẩm mỹ phẩm có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật so với hồ sơ công bố đã được cơ quan quản lý phê duyệt. Các sản phẩm gồm Intensa Skin Renewal Oleo Serum 10%, Line A Clarity Concentrate, Samtea Perfect Recovery Body Cream và Sun Protection Face Elixir SPF 30.

Cơ quan quản lý xác định tổng giá trị các sản phẩm vi phạm đã được doanh nghiệp xuất bán là hơn 151,8 triệu đồng. Với hành vi này, Công ty Vạn Minh bị xử phạt 70 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị phát hiện kinh doanh 4 sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố, gồm Sun Protection/SPF 50+/Very High, Line A Cream, Bel-Energen Phyto-Sensation Elixir và Bel-Energen Daydream Cleansing Foam. Hành vi này bị xử phạt 80 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty TNHH thương mại Vạn Minh là 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược đã thu hồi 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến các vi phạm nêu trên.

Trước đó, ngày 22/7/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Doanh nghiệp cũng bị buộc thu hồi sản phẩm trên thị trường, loại bỏ thông tin vi phạm hoặc tiêu hủy theo quy định, đồng thời nộp lại toàn bộ số tiền thu được từ việc bán các sản phẩm vi phạm.

Ngoài các biện pháp xử phạt, Cục Quản lý Dược còn ban hành văn bản ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH thương mại Vạn Minh. Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong thời hạn quy định.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, giá bán lẻ các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh phân phối dao động từ khoảng 1,1 triệu đến hơn 3,6 triệu đồng. Trong đó, sản phẩm Bel-Energen Phyto-Sensation Elixir có giá cao nhất khoảng 3,6 triệu đồng, còn một số sản phẩm như Bel-Energen Daydream Cleansing Foam hay Sun Protection Face Elixir SPF 30 được niêm yết ở mức trên dưới 1,3 triệu đồng.