Bệnh viện Chợ Rẫy có hệ thống thông tim hiện đại nhất phía Nam

Hệ thống thông tim can thiệp được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp cho người dân TP.HCM và khu vực phía Nam.

Ngày 31/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động hệ thống thông tim can thiệp hiện đại trị giá hàng trăm tỷ đồng. Đây được xem là một trong những hệ thống thông tim can thiệp đồng bộ, hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam hiện nay. Dự án thuộc gói ngân sách 500 tỷ đồng được Bộ Y tế phân bổ cho Bệnh viện Chợ Rẫy để mua sắm thiết bị hiện đại và cải tạo cơ sở vật chất.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh tim mạch đang gia tăng nhanh và dần trở thành gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế.

Với vai trò là bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến cuối khu vực phía Nam, Chợ Rẫy tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân tim mạch nặng, phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp giữa đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và các trang thiết bị công nghệ hiện đại.

Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC.

Theo lãnh đạo bệnh viện, chuyên ngành tim mạch của Chợ Rẫy đã phát triển sâu trong nhiều lĩnh vực như tim mạch can thiệp, điện sinh lý tim, mạch máu, phẫu thuật tim người lớn và trẻ em.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, việc đầu tư trang thiết bị chưa thật sự đồng bộ do hạn chế về kinh phí. Thời gian gần đây, nhờ nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và nguồn tăng thu sau đại dịch, bệnh viện đã có điều kiện nâng cấp toàn diện khu vực tim mạch can thiệp.

Hệ thống thông tim mới gồm 4 phòng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới, trong đó có 3 máy Azurion 5M20 treo trần chuyên tim mạch can thiệp, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, nguyên Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy tham quan hệ thống thông tim can thiệp hiện đại. Ảnh: BVCC.

Các tính năng như StentBoost Live giúp tăng cường hiển thị stent trong thời gian thực, hỗ trợ bác sĩ tối ưu hóa quá trình đặt stent với liều tia thấp. Trong khi đó, phần mềm CT TAVI Planning và VesselNavigator cho phép phân tích dữ liệu CT tim, hòa hình CTA/MRA theo thời gian thực, giúp lựa chọn chiến lược can thiệp chính xác, an toàn hơn trong điều trị tim cấu trúc và mạch vành phức tạp.

Bên cạnh đó, khu thông tim được trang bị đồng bộ các thiết bị hỗ trợ can thiệp tim mạch nặng và nguy cơ cao như bóng đối xung nội động mạch chủ (IABP) và hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO).

Ngoài ra, các phương tiện khảo sát hình ảnh nội mạch như IVUS, OCT cùng thiết bị khoan mảng xơ vữa, bóng phá vôi nội mạch cũng được đầu tư đầy đủ. Những trang thiết bị này cho phép xử trí hiệu quả nhiều ca bệnh phức tạp như tắc nghẽn mạn tính, mảng xơ vữa vôi hóa nặng hoặc sốc tim.

Trao đổi tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế, cho rằng việc đầu tư hệ thống thông tim can thiệp đồng bộ, hiện đại là yêu cầu tất yếu đối với một bệnh viện tuyến cuối như Chợ Rẫy.

Theo Thứ trưởng, hệ thống này không chỉ phục vụ điều trị cho người bệnh tại TP.HCM và khu vực phía Nam mà còn đóng vai trò quan trọng trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng điều trị tim mạch và giảm tải cho tuyến trên trong thời gian tới.