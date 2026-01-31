Triệu chứng mỡ máu ở mức nguy hiểm xuất hiện trên da

Nhiều thay đổi nhỏ trên da tưởng chừng vô hại như mảng vàng ở mí mắt, đốm đen, mặt sưng phù nhưng lại có thể là dấu hiệu cảnh báo lượng mỡ trong máu vượt ngưỡng an toàn.

Các mảng bám màu xám, trắng và vàng quanh giác mạc, các nốt sần màu vàng quanh mắt đều có thể là dấu hiệu của mỡ máu cao. Ảnh: Shutterstock.

Mỡ xấu, hay còn gọi là tình trạng mỡ máu cao, xảy ra khi nồng độ cholesterol và triglyceride tăng cao do cơ thể dư thừa chất béo nhưng không kịp đào thải hoặc chuyển hóa. Điều này dẫn đến sự tích tụ mỡ trong máu, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Triệu chứng mỡ máu thường không rõ ràng cho đến khi xuất hiện biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cơ thể có thể phát ra những dấu hiệu đặc trưng cảnh báo mức mỡ xấu đang vượt ngưỡng an toàn. Một số triệu chứng dễ nhận thấy ngay trên da.

Da xuất hiện các vùng màu vàng nhạt

Theo Hindustan Times, những vùng da màu vàng này được gọi là u vàng (xanthoma), hình thành do sự tích tụ cục bộ của chất béo (lipid) trong cơ thể. Chúng thường ảnh hưởng đến da, các mô dưới da và gân.

Các u vàng thường xuất hiện dưới dạng nốt sần hoặc mảng mềm, không đau, chủ yếu quanh mắt, đặc biệt ở khóe mắt gần sống mũi. Các tổn thương này phát triển âm thầm, không gây rối loạn thị giác hoặc khó chịu trừ khi chúng to lên, nhưng chúng có liên quan chặt chẽ với tăng lipid máu, suy giáp hoặc đái tháo đường. Ngoài ra, chúng cũng có thể xuất hiện ở khuỷu tay, đầu gối, bàn tay, bàn chân hoặc mông.

Xuất hiện các đốm đen trên da

Theo India Times, nồng độ cholesterol cao cũng có thể biểu hiện rõ ràng trên da chân và bàn chân. Sự đổi màu, các đốm đen hoặc màu tím xanh xuất hiện do lượng oxy cung cấp cho các mô bị giảm. Mảng bám cholesterol trong động mạch hạn chế lưu lượng máu, làm thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu cho da và các mô bên dưới.

Theo thời gian, điều này dẫn đến những thay đổi rõ rệt về màu da, khô da hoặc các vết loét chậm lành. Những thay đổi này dễ nhận thấy hơn vào ban đêm khi tuần hoàn máu tự nhiên chậm lại.

Cảm giác tê bì và ngứa ran ở chân

Triệu chứng mỡ máu khác xuất hiện tại vùng da ở chân là cảm giác tê bì hoặc ngứa ran, thường nhận thấy khi nằm xuống hoặc nghỉ ngơi vào ban đêm. Điều này xảy ra do lượng cholesterol cao góp phần gây ra bệnh động mạch ngoại biên, làm giảm lượng oxy và chất dinh dưỡng đến các chi.

Các đầu dây thần kinh đặc biệt nhạy cảm với tình trạng thiếu oxy, dẫn đến các cảm giác như châm chích, ngứa ran hoặc cảm giác "kim châm". Tình trạng tê bì hoặc ngứa ran kéo dài không nên bị bỏ qua, đặc biệt vào buổi sáng khi ngủ dậy, kèm theo chuột rút chân và cơ bắp thường xuyên căng cứng. Điều này có thể cho thấy tuần hoàn máu đến chân bị suy giảm đáng kể.

Cảm giác như châm chích, ngứa ran hoặc cảm giác "kim châm" ở chân có thể là dấu hiệu cảnh báo mỡ xấu trong máu. Ảnh: Harvard Health.

Mặt sưng phù hoặc da bị phù nề

Bạn đã bao giờ thức dậy với khuôn mặt sưng húp và nghĩ rằng đó chỉ là do ngủ không ngon giấc chưa? Mặc dù điều đó có thể đúng, tình trạng sưng phù thường xuyên - đặc biệt là quanh mắt và má - có thể không chỉ đơn thuần là do mệt mỏi.

Cholesterol cao có thể gây viêm trong cơ thể, dẫn đến tích nước và sưng phù. Khi cholesterol làm tắc nghẽn động mạch hoặc cản trở lưu thông máu bình thường, khuôn mặt có thể trông sưng húp.

Tăng sắc tố da

Tăng lipid máu là tình trạng rối loạn khi máu chứa quá nhiều lipid, đặc biệt là cholesterol, và được gây ra bởi cholesterol cao. Điều này có thể dẫn đến chứng vàng da - tình trạng da có sắc tố vàng.

Triệu chứng này thường dễ thấy nhất ở mặt và vùng quanh mắt. Sự tích tụ các chất lắng đọng giàu cholesterol trong các lớp da là nguyên nhân gây ra sự đổi màu này. Ngay cả khi không phải lúc nào cũng xuất hiện, nó cũng có thể là dấu hiệu của mỡ máu cao và cần được xét nghiệm thêm.