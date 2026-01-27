Bộ y tế khuyến cáo ngừng sử dụng 5 lô sữa nghi nhiễm độc tố

Ngày 27/1, Cục An toàn thực phẩm phát đi cảnh báo khẩn liên quan một số sản phẩm sữa công thức cho trẻ nhỏ nghi nhiễm cereulide, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ.

Vitagermine thông báo thu hồi một số lô sữa Babybio để đảm bảo an toàn. Ảnh chụp màn hình.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cơ quan này đã tiếp nhận thông tin cảnh báo từ Cơ quan An toàn thực phẩm Hong Kong (CFS) và Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) về việc thu hồi một số sản phẩm sữa công thức do nghi nhiễm độc tố cereulide.

Trước đó, Tập đoàn thực phẩm hữu cơ Vitagermine (Pháp) đã tiến hành thu hồi khẩn cấp ba lô sữa bột thương hiệu Babybio Optima 1 do lo ngại sản phẩm nhiễm cereulide - độc tố có thể gây hại nghiêm trọng cho trẻ nhỏ.

Các sản phẩm nằm trong diện thu hồi theo cảnh báo quốc tế gồm sữa Babybio Optima 1 do công ty Vitagermine sản xuất, với các lô: 894408 (hộp 800 g, hạn sử dụng 9/7/2027), lô 900035 (hộp 800 g, hạn sử dụng 12/8/2027) và lô 900932 (hộp 400 g, hạn sử dụng 18/8/2027).

Ngoài ra, hai sản phẩm sữa bột Alula do Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất cũng bị thu hồi, gồm Alula Gold Reflux (lô 8000003387, hộp 900 g, hạn sử dụng 17/3/2027) và Alula Colic & Constipation (lô 8000003407, hộp 850 g, hạn sử dụng 17/3/2027).

Danh sách 5 lô sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: VFA.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát hồ sơ đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm nêu trên.

Các đơn vị chức năng cần làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo đến hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, đồng thời tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đồng thời, báo cáo rõ số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã bán ra, còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với từng lô hàng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không sử dụng các lô sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo và báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 31/1.

Qua công tác hậu kiểm, cơ quan này cho biết đã phát hiện một số sản phẩm thuộc diện cảnh báo vẫn đang được quảng cáo, rao bán trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Ausmart cũng như trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với các sàn thương mại điện tử yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin và xử lý các gian hàng vi phạm nếu các sản phẩm trên đang lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được đề nghị gỡ bỏ các nội dung quảng cáo, bán hàng vi phạm trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, và xử lý theo quy định pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần kiểm tra kỹ tên sản phẩm, số lô, hạn sử dụng. Nếu phát hiện trùng khớp với danh sách cảnh báo, cần ngừng ngay việc sử dụng và theo dõi sát sức khỏe của trẻ; đưa trẻ đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn ói, mệt lả, đau bụng hoặc tiêu chảy.