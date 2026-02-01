Cách tính giúp nam giới nhận biết có bị xuất tinh sớm hay không?

Nhiều nam giới sau khi quan hệ tình dục vẫn loay hoay trong đầu với suy nghĩ không biết mình có làm bạn gái hài lòng? Có bị rơi vào tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền” hay không? Như thế nào thì bị coi là xuất tinh sớm?

Xuất tinh sớm là tình trạng đầu dương vật nhạy cảm quá mức, khiến quá trình lên đỉnh của nam giới ngắn hơn thông thường. Mặc dù vậy, nam giới bị xuất tinh sớm vẫn có những ham muốn tình dục nhất định, nhưng lại không thể làm chủ thời gian cương cứng và xuất tinh nhanh, không làm đối phương thỏa mãn. Thậm chí, chỉ cần tiếp xúc bằng nụ hôn sâu, người bệnh đã xuất tinh.

Như thế nào thì được coi là xuất tinh sớm?

Thông thường, thời gian để nam giới đạt khoái cảm đỉnh và xuất tinh ở người bình thường khoảng 5 - 10 phút, tuy nhiên khi nam giới xuất tinh từ 2 - 3 phút và tình trạng này kéo dài trên 2 tháng thì được gọi là xuất tinh sớm.

Có 3 mức độ xuất tinh sớm được chia theo thời gian:

Tình trạng nhẹ: xuất tinh dưới 3 phút khi quan hệ.

Tình trạng vừa: xuất tinh từ 1 - 2 phút.

Tình trạng nặng: dưới 1 phút.

Nguyên nhân xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm có thể do 1 số nguyên nhân gây nên như:

Do tâm lý: Tâm lý lo lắng, vội vã,... có thể xuất hiện ở lần quan hệ đầu tiên. Hoặc do thường xuyên bị căng thẳng trong công việc và cuộc sống cũng gây ảnh hưởng.

Thói quen sinh hoạt kém lành mạnh như lạm dụng chất kích thích, bia rượu, thuốc lá, ăn uống thiếu chất, ít vận động thể dục, thường xuyên thức khuya,...

Thường xuyên bị căng thẳng trong công việc và cuộc sống cũng khiến nam giới bị rối loạn cương dương và xuất tinh sớm.

Đối với những người có thói quen tự thủ dâm với tần suất nhiều lần trong thời gian ngắn cũng dễ bị xuất tinh sớm khi lâm trận với bạn tình.

Một số bệnh lý nam khoa gây mất khả năng kiểm soát hành vi xuất tinh như: bệnh lý về bao quy đầu, nhiễm trùng đường tiết niệu, rối loạn cương dương hoặc vấn đề về tuyến tiền liệt,...

Suy giảm nồng độ hormone có thể do yếu tố tuổi tác, bệnh lý,...

Do yếu tố di truyền hoặc bẩm sinh,..

Lối sống không khoa học duy trì trong thời gian dài là yếu tố góp phần tăng nguy cơ xuất tinh sớm. Nam giới có thể điều chỉnh lối sống khoa học bằng cách:

Biện pháp giúp cải thiện xuất tinh sớm ở nam giới

Thay đổi lối sống lành mạnh

Thực hiện các bài tập thể dục như yoga, thiền định, hít thở sâu để giảm lo âu, căng thẳng.

Duy trì cân nặng hợp lý để không bị béo phì gây mất cân bằng hormone, tăng nguy cơ nhạy cảm dương vật.

Tập thể dục thường xuyên bằng cách đi bộ, tập cardio, bơi lội,... để tăng tuần hoàn máu, cân bằng nội tiết.

Hạn chế rượu bia, thuốc lá vì cồn và nicotin làm giảm chất lượng tinh trùng, ảnh hưởng tâm lý, tăng khả năng nhạy cảm dương vật.

Bổ sung thực phẩm giàu kẽm như hàu, hạt bí, hạt điều, rau xanh, trái cây tươi để tăng cường vitamin nhóm B, chất chống oxy hóa cho cơ thể.

Vận động hàng ngày kết hợp duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh giúp cải thiện tình trạng xuất tinh sớm

Tập luyện cơ sàn chậu với bài tập Kegel

Để thực hiện bài tập cơ sàn chậu, trước tiên bạn cần xác định cơ sàn chậu bằng cách: khi đi tiểu hãy cố nín giữa chừng và hít vào thật sâu để siết chặt nhóm cơ từ xương cụt phía sau đến xương mu phía trước sau đó thở ra.

Bài tập Kegel siết cơ sàn chậu được thực hiện như sau: Siết chặt cơ sàn chậu trong 5 giây sau đó thả ra 5 giây, lặp đi lặp lại 10 - 15 lần, mỗi ngày thực hiện bài tập này 3 lần.

Việc thực hiện bài tập Kegel sẽ giúp cơ sàn chậu săn chắc hơn, nhờ đó nam giới có thể kiểm soát phản xạ xuất tinh tốt hơn để kéo dài thời gian quan hệ.

Khám bác sĩ Nam khoa

Nếu xuất tinh sớm kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục thì nam giới cần đến bác sĩ Nam khoa để được khám và tư vấn điều trị.