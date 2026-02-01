Ăn 'kẹo lạ', bé gái ở TP.HCM bị tắc ruột

Sau khi ăn kẹo không rõ loại, bệnh nhi liên tục nôn ói, mệt nhiều, không đi tiêu. Thăm khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bác sĩ phát hiện dị vật gây tắc ruột, buộc phải mổ cấp cứu.

Bé gái nguy kịch vì nuốt hạt nở. Ảnh: BVCC.

Theo ThS.BS Phạm Nguyễn Hiền Nhân, khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), bệnh nhi Đ.L.Q. (18 tháng, ngụ TP.HCM) được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng nôn ói liên tục ra thức ăn và dịch vàng, mệt nhiều, ăn uống kém và không đi tiêu.

Gia đình cho biết hai ngày trước nhập viện, trẻ có ăn một loại kẹo không rõ chủng loại. Sau đó, bé xuất hiện triệu chứng nôn ói và được đưa đến cơ sở y tế gần nhà với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm nên trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại đây, qua thăm khám và siêu âm bụng, các bác sĩ phát hiện một khối dạng nang dịch, đường kính khoảng 2-3 cm nằm trong lòng ruột, nghi ngờ dị vật gây tắc ruột. Ê-kíp đã phẫu thuật mở ruột lấy dị vật là hạt nở và tái lập lưu thông đường tiêu hóa. Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt, sức khỏe dần ổn định.

Theo bác sĩ Hiền Nhân, trước đó khoa Ngoại Tổng hợp cũng từng tiếp nhận một bé trai 2 tuổi bị tắc ruột nguy kịch do nuốt hạt nở đồ chơi. Riêng trong năm 2025, khoa đã tiếp nhận khoảng 4 trường hợp trẻ bị tắc ruột do loại dị vật này, chủ yếu ở độ tuổi mẫu giáo.

Viên hạt nở, còn gọi là hạt trương nở hay hạt nước đồ chơi, được làm từ polyme siêu hấp thụ nước. Khi vào đường tiêu hóa, đặc biệt là ruột non, nơi có khoảng 1,5-2 lít dịch tiêu hóa mỗi ngày, hạt có thể trương to gấp 100-300 lần.

"Khi di chuyển đến đoạn cuối hồi tràng, nơi lòng ruột hẹp nhất, dị vật dễ mắc kẹt và gây tắc ruột cơ học”, bác sĩ Hiền Nhân cho biết.

Trước nguy cơ trẻ nuốt phải dị vật nguy hiểm, PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến các loại đồ chơi và vật dụng trẻ thường tiếp xúc.

“Những vật nhỏ, dễ nuốt như hạt nở, nam châm đồ chơi có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu trẻ nuốt phải. Chủ động phòng tránh là cách hiệu quả nhất để hạn chế các tai nạn đáng tiếc”, bác sĩ Thạch nhấn mạnh.

Các bác sĩ lưu ý, dù có hình dáng bắt mắt và trông giống kẹo hoặc thạch, hạt nở không phải là thực phẩm. Nếu nuốt phải, dị vật này có thể gây tắc ruột và đe dọa tính mạng, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.