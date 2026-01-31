Điều gì sẽ xảy ra khi bạn dừng ăn thịt?

Thịt đỏ là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật. Vậy cơ thể sẽ ra sao nếu chúng ta bắt đầu dừng ăn thịt?

Thịt là món phổ biến trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Tạo bởi AI.

Thịt đỏ là một trong những nguyên liệu gần như không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Thực phẩm này cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhưng cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hại bệnh tật.

Dưới đây là những thay đổi mà cơ thể có thể biểu hiện khi bạn dừng ăn thịt, loại bỏ thực phẩm phổ biến này khỏi thực đơn hàng ngày, bao gồm cả lợi ích và tác dụng phụ tạm thời.

Bạn có thể vẫn cảm thấy đói dù vừa ăn xong

Theo WebMD, trong 1-2 tuần đầu tiên khi ngừng ăn thịt, về mặt tâm lý, bạn có thể vẫn cảm thấy đói. "Ngay cả khi bạn đã tiêu thụ tất cả thành phần dinh dưỡng - protein, carbohydrate và calo - bạn vẫn có thể cảm thấy chưa no", tiến sĩ Nishant Kalra, bác sĩ tim mạch can thiệp tại Troy, Ohio (Mỹ), giải thích. "Nếu đã quen ăn thịt và một ít rau trong hầu hết bữa ăn, khi chuyển sang chế độ ăn chủ yếu là rau, bạn có thể sẽ cảm thấy như mình chưa ăn món chính".

Một số chế độ ăn thuần chay - hoàn toàn không có sản phẩm từ động vật - có thể ít chất béo và protein hơn, vì vậy cảm giác chưa no cũng cũng liên quan đến điều đó.

Bạn có thể giảm cân

Thịt đỏ chứa nhiều calo, khi loại bỏ khỏi chế độ ăn hàng ngày, bạn có thể thấy cân nặng giảm xuống. Tiến sĩ Sally Warren, chuyên gia trị liệu tự nhiên truyền thống tại Metro Integrative Pharmacy, cho biết thoạt nhìn có vẻ không có nhiều khác biệt, nhưng theo thời gian, sự khác biệt đó sẽ tích lũy dần.

Một bài báo đánh giá trên tạp chí General Internal Medicine cho thấy những người ăn chay giảm cân nhiều hơn những người ăn thịt. Và người ăn chay trường giảm cân nhiều hơn những người vẫn ăn trứng và các sản phẩm từ sữa.

Cảm thấy bớt đầy hơi hơn

Theo The Healthy, cơ thể tiêu hóa thịt đỏ chậm hơn so với các loại thực phẩm khác, đó là lý do bạn có thể bị táo bón, đau bụng và đầy hơi sau khi ăn một miếng bít tết lớn. Mặc dù bạn có thể bị khó tiêu ngay sau khi dừng ăn thịt đỏ, chủ yếu đó là kết quả của việc ăn nhiều thực phẩm lành mạnh, giàu chất xơ hơn. Về lâu dài, cơ thể sẽ bổ sung thêm vi khuẩn có lợi cho đường ruột, điều này làm giảm viêm toàn thân và giúp bạn cảm thấy bớt đầy hơi hơn.

Giảm đáng kể nguy cơ mắc một số loại ung thư

Loại bỏ thịt đỏ khỏi chế độ ăn uống có thể giúp bạn tránh được ung thư đại tràng hoặc ruột kết, đặc biệt nếu bệnh này có tiền sử trong gia đình. Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa có liên quan đến tình trạng viêm nhiễm gia tăng trong cơ thể, và viêm mạn tính có liên quan đến sự phát triển của ung thư.

Năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại thịt đỏ là chất có khả năng gây ung thư, nghĩa là nó có thể gây ra ung thư. Nghiên cứu trên International Journal of Epidemiology cho thấy việc ăn trung bình 76 gram thịt đỏ hoặc thịt chế biến mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 20% so với việc chỉ tiêu thụ khoảng 21 gram mỗi ngày.

Nấu thịt đỏ ở nhiệt độ cao sẽ kích thích sản sinh một số hợp chất có thể gây ung thư ruột ở những người có khuynh hướng di truyền. Thịt đỏ chế biến sẵn, như xúc xích và lạp xưởng, cũng chứa nitrit, cả tự nhiên và do được thêm vào như chất bảo quản. Nitrat được cho là góp phần gây ung thư.

WHO phân loại thịt đỏ là chất có khả năng gây ung thư, nghĩa là nó có thể gây ra ung thư. Ảnh: Freepik.

Giảm nồng độ cholesterol trong cơ thể

Cắt giảm thịt đỏ sẽ giúp bạn giảm lượng chất béo bão hòa, vốn có liên quan đến mức cholesterol cao hơn, theo WebMD. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 5-6% lượng calo hàng ngày từ chất béo bão hòa.

Theo tiến sĩ Warren, sự cân bằng này giúp giảm nguy cơ cholesterol cao, có thể dẫn đến sự tích tụ mảng bám trong thành động mạch. Sự tích tụ này được gọi là xơ vữa động mạch, có thể dẫn đến bệnh động mạch vành (CAD), đau tim, đột quỵ hoặc cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (TIA) và bệnh động mạch ngoại biên.

Có thể thiếu một số dưỡng chất

Khi ngừng ăn thịt, bạn có thể bị thiếu một số chất dinh dưỡng chủ yếu đến từ thịt đỏ như protein, vitamin nhóm B (chủ yếu là vitamin B12) và sắt nếu không bổ sung.

Mặc dù, các nguồn khác chứa các dinh dưỡng này bao gồm đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành, cá, phô mai và trứng, các chuyên gia vẫn khuyên nên bổ sung vitamin để đảm bảo. "Việc bổ sung vitamin, bao gồm cả vitamin B12 chất lượng cao, có thể đảm bảo bạn nhận được liều lượng cần thiết hàng ngày", tiến sĩ Warren cho biết.

Từ bỏ ăn thịt và trở thành người ăn chay có thể mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải lên kế hoạch cẩn thận cho bữa ăn để đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.