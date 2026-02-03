Những thực phẩm 'đại kỵ' với cá, ngon mấy cũng nên tránh

Một số thực phẩm không nên dùng chung với cá vì có thể gây khó tiêu, dẫn đến đầy hơi, đau bụng hoặc tiêu chảy, thậm chí dị ứng.

Cá là món ăn rất phổ biến trong mỗi bữa ăn gia đình. Ảnh: Tạo bởi AI.

Cá là nguồn protein nạc và axit béo omega 3 lành mạnh, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và hệ miễn dịch, nhưng cách ăn cá mới là yếu tố quyết định.

Mặc dù ăn cá rất tốt cho sức khỏe, việc kết hợp chúng với một số loại thực phẩm nhất định có thể gây phản tác dụng và dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa. Thậm chí, một số người cũng không nên hoặc cần cẩn trọng khi ăn cá.

Những thực phẩm không nên ăn với cá

Mặc dù cá rất tốt cho sức khỏe, một số sự kết hợp thực phẩm nhất định có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Các sản phẩm từ sữa

Ăn sữa, sữa chua hoặc các sản phẩm từ sữa khác cùng với cá có thể gây khó chịu về tiêu hóa, đầy hơi, đau bụng và thậm chí dẫn đến nhiễm trùng da và dị ứng. Sự kết hợp giữa sữa và cá có thể làm rối loạn quá trình tiêu hóa do hàm lượng protein cao và các hợp chất có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh và bưởi có tính axit cao, có thể làm thay đổi kết cấu và hương vị của cá khi ăn cùng. Ở một số người, axit cũng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến khó tiêu hoặc khó chịu. Mặc dù họ cam quýt thường được sử dụng trong chế biến cá, việc ăn trực tiếp cùng với món cá có thể không phù hợp với tất cả.

Thực phẩm chế biến sẵn và chiên rán

Việc kết hợp cá với các loại thực phẩm chế biến sẵn hoặc chiên rán có thể làm giảm lợi ích sức khỏe của cá. Hàm lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa cao trong thực phẩm chiên rán có thể làm tăng mức cholesterol và gây hại cho sức khỏe tim mạch.

Thực phẩm giàu tinh bột

Tránh kết hợp cá với các món ăn nặng hoặc nhiều tinh bột, chẳng hạn khoai tây hoặc mì ống, vì điều này có thể dẫn đến lượng calo và carbohydrate nạp vào quá mức và có thể làm chậm hệ tiêu hóa.

Thức ăn cay

Thức ăn cay có thể lấn át hương vị tinh tế của cá đối với một số người. Bên cạnh đó, việc kết hợp thức ăn quá cay với cá có thể gây khó chịu đường tiêu hóa và đầy hơi.

Đậu và các loại cây họ đậu

Mặc dù cá và các loại đậu đều là nguồn protein tuyệt vời, ăn chúng cùng nhau có thể gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Sự kết hợp nhiều protein này dẫn đến đầy hơi, chướng bụng và các khó chịu khác về đường tiêu hóa do khó xử lý một lượng lớn protein cùng một lúc.

Cà phê

Không nên uống cà phê trong hoặc ngay sau khi ăn cá. Caffeine có thể làm tăng lượng axit dạ dày và cản trở sự hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu như omega-3. Điều này có thể dẫn đến các triệu chứng như trào ngược axit, khó tiêu và giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng từ cá.

Việc kết hợp cá với các nhóm thực phẩm khác nhau sẽ giúp tăng hương vị món ăn nhưng có một số loại không nên dùng chung. Ảnh: Cicili.

Ai không nên hoặc hạn chế ăn cá?

Những người cần tránh ăn cá có hàm lượng thủy ngân cao

- Phụ nữ mang thai đặc biệt dễ bị tổn thương vì thủy ngân có thể đi qua nhau thai và ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Việc tiêu thụ các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao như cá mập, cá kiếm, cá thu vua và cá ngừ vây xanh có thể dẫn đến những vấn đề phát triển lâu dài ở trẻ sơ sinh.

- Ngay cả sau khi sinh, các bà mẹ đang cho con bú vẫn phải cẩn thận. Thủy ngân từ các loại cá có nguy cơ cao có thể truyền vào sữa mẹ và ảnh hưởng đến hệ thần kinh của trẻ sơ sinh.

- Trẻ em dưới 11 tuổi đặc biệt nhạy cảm với thủy ngân, chất này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức và kỹ năng vận động.

Những người dị ứng hải sản

Đối với những người dị ứng hải sản, ngay cả một lượng nhỏ cá cũng có thể gây ra các phản ứng từ phát ban và sưng nhẹ đến sốc phản vệ nghiêm trọng. Tránh hoàn toàn cá và động vật có vỏ là cách an toàn nhất.

Những người có hệ miễn dịch suy yếu

Người có hệ miễn dịch yếu dễ bị nhiễm trùng hơn bởi vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc virus có trong cá sống hoặc chưa chín kỹ. Sushi, sashimi hoặc hải sản nấu chưa chín kỹ có thể gây nguy hiểm. Nấu chín cá kỹ đến nhiệt độ an toàn và chọn cá đã được tiệt trùng hoặc nấu chín hoàn toàn sẽ làm giảm những rủi ro này.

Những người đang dùng một số loại thuốc

Một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc làm loãng máu, có thể tương tác với lượng omega-3 cao từ cá, làm tăng nguy cơ chảy máu. Những người đang dùng các loại thuốc này nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và tuân theo khẩu phần ăn được khuyến nghị.