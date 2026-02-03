Thêm loạt phòng khám, cơ sở y tế ở TP.HCM bị phạt nặng

Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh và quảng cáo dịch vụ y tế, thẩm mỹ, với tổng số tiền phạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Công ty TNHH KT Dental Group bị đình chỉ hoạt động 12 tháng. Ảnh: KT Dental Group.

Theo quyết định xử phạt của Sở Y tế, tại địa chỉ 407 Tô Hiến Thành (phường Diên Hồng, TP.HCM), ba quyết định xử phạt liên tiếp đã được ban hành. Cụ thể, Công ty Cổ phần Bệnh viện Kingdom bị phạt 125 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép, đồng thời quảng cáo thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn. Cơ sở này còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong 3 tháng.

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm chuyên môn tại cơ sở này cùng hai cá nhân khác là ông Cao Hữu Minh và ông Trần Quốc Dũng cũng bị xử phạt do lập hồ sơ bệnh án không đầy đủ, chỉ định dịch vụ vì vụ lợi và kê đơn thuốc không đúng quy định. Các cá nhân này bị phạt tiền và tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH KT Dental Group (Tầng 4, số 1 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành) bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 12 tháng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Cùng địa chỉ, Viện thẩm mỹ KT cũng bị xử phạt vì quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung chuyên môn theo giấy phép.

Trong đợt xử phạt này, nhiều phòng khám đa khoa cũng bị nêu tên. Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Y Dược Thành Tâm (306A Lê Văn Khương) và Phòng khám đa khoa Bắc Sài Gòn - VN Clinic (189 Nguyễn Oanh) cùng bị phạt 16 triệu đồng do sử dụng người hành nghề chưa đăng ký và vi phạm quy định trong hoạt động khám chữa bệnh.

Tương tự, Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Dịch vụ Y tế Tuệ An, Nha khoa Việt Mỹ và Phòng khám đa khoa Việt Sing cũng bị xử phạt vì không niêm yết giá dịch vụ, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề hoặc quảng cáo sai quy định. Một số cơ sở bị buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.

Đáng lưu ý, nhiều cá nhân bị xử phạt với mức tiền từ 35 đến 115 triệu đồng do khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc hoạt động không có giấy phép. Trong đó, ông Vũ Đức Hào bị phạt 115 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong 18 tháng vì cung cấp dịch vụ không phép và quảng cáo trái quy định.

Ngoài tiền phạt, cơ quan chức năng còn áp dụng nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp, đình chỉ hoạt động từ 1 đến 18 tháng, tước chứng chỉ hành nghề của cá nhân và tước giấy phép hoạt động của cơ sở vi phạm.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực y tế, thẩm mỹ nhằm chấn chỉnh tình trạng hành nghề trái phép, bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu khám chữa bệnh và làm đẹp tăng cao trước Tết Nguyên đán.