Cách ăn cà chua giúp giải độc gan, ngừa ung thư

Không chỉ bổ sung các chất dinh dưỡng có lợi, ăn cà chua hàng ngày có thể cung cấp năng lượng, hỗ trợ gan, bảo vệ thị lực, thậm chí phòng ngừa ung thư.

Cà chua rất giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và nên được tiêu thụ hàng ngày. Ảnh: Freepik.

Cà chua là một trong những loại quả đa năng nhất, được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Một số người thích ăn sống, trong khi số khác lại thích nấu cùng rau củ và gia vị. Bạn có thể thêm cà chua vào hầu hết món ăn, từ tương cà, súp, salad, dưa chua đến các món ăn chính.

Ăn cà chua hàng ngày giúp cơ thể nhận được một loạt dưỡng chất để hoạt động tốt hơn, đồng thời ngăn ngừa nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho thấy cà chua chứa nhiều kali và lycopene, hai chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp, trong khi lycopene hoạt động là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm mức cholesterol và bảo vệ chức năng tim mạch.

Ăn cà chua thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện lưu thông máu tổng thể và hỗ trợ hệ tim mạch khỏe mạnh. Các chất dinh dưỡng khác trong cà chua, như vitamin B và E và chất chống oxy hóa flavonoid, cũng có thể tăng cường sức khỏe tim mạch.

Phòng ngừa ung thư

Theo NDTV, một trong những lợi ích sức khỏe quan trọng khác của cà chua là hợp chất lycopene có khả năng làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Lycopene từ cà chua làm giảm đáng kể stress oxy hóa, nguyên nhân gây lão hóa tế bào ở các cơ quan nội tạng.

Theo Harvard Health Review, cà chua là loại thực phẩm giàu lycopene, có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi và các loại ung thư khác liên quan đến stress oxy hóa. Thực phẩm này cũng giàu tiềm năng trong việc phòng ngừa và điều trị ung thư tuyến tiền liệt, vì vậy, việc tiêu thụ chúng nên là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Hỗ trợ và giải độc gan

Chức năng chính của cà chua nằm ở khả năng cung cấp clo và lưu huỳnh, giúp giải độc. Theo tạp chí Dinh dưỡng châu Âu, việc tiêu thụ cà chua có liên quan đến việc giảm các chỉ số sinh học của stress oxy hóa ở chuột thiếu vitamin E, cho thấy tác dụng bảo vệ gan. Lycopene và các carotenoid khác trong cà chua làm giảm viêm gan và tăng cường giải độc.

Làm đẹp và dưỡng ẩm da

Nghiên cứu được công bố trên Research Gate cho thấy cà chua rất giàu nước, vitamin A và C, cùng chất chống oxy hóa, tất cả đều góp phần mang lại làn da khỏe mạnh và rạng rỡ. Hàm lượng nước cao giúp giữ ẩm cho da, trong khi vitamin C hỗ trợ sản sinh collagen, rất cần thiết để duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da.

Các chất chống oxy hóa như lycopene bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do và tác nhân gây hại từ môi trường, làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa sớm.

Cà chua có hàm lượng chất chống oxy hóa lycopene, kali, nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào. Ảnh: Shutterstock.

Tăng cường sức khỏe xương

Theo India Times, cà chua là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì xương chắc khỏe và hỗ trợ quá trình đông máu. Ngoài ra, các khoáng chất như kali và magiê có trong cà chua góp phần vào sức khỏe xương khớp tổng thể bằng cách giúp điều chỉnh cân bằng canxi và hỗ trợ mật độ xương.

Do đó, việc ăn cà chua hàng ngày không chỉ có lợi cho tim mạch và làn da mà còn giúp xương chắc khỏe và thúc đẩy sức khỏe xương khớp lâu dài.

Tăng cường năng lượng

Uống nước ép cà chua đã được chứng minh là giúp hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo và cũng là loại đồ uống tăng cường năng lượng được nhiều người ưa chuộng.

Theo Indian Nutritional Insights, nước ép cà chua có thể tăng cường chất chống oxy hóa và giảm stress oxy hóa. Lycopene và flavonoid trong cà chua giúp duy trì quá trình chuyển hóa năng lượng và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Bảo vệ thị lực

Theo WebMD, cà chua chứa các chất lutein và zeaxanthin có thể giúp bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị kỹ thuật số như điện thoại thông minh và máy tính. Chúng cũng giúp bạn tránh cảm giác mỏi mắt và giảm đau đầu do căng thẳng mắt. Một số nghiên cứu cho thấy chúng thậm chí có thể làm giảm nguy cơ mắc một dạng nghiêm trọng hơn của bệnh mù lòa: thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Những rủi ro khi tiêu thụ cà chua

Ăn cà chua rất tốt cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề sau:

Axit dư thừa có thể gây trào ngược axit, vì vậy, những người nhạy cảm nên cẩn thận khi tiêu thụ quá nhiều.

Nước ép cà chua đóng gói thương mại có thể chứa thêm muối; hãy chọn loại ít muối.

Bạn có thể tự làm nước ép cà chua, nhưng hãy uống ngay lập tức, vì để lâu có thể dẫn đến lên men.

Hãy đảm bảo nguồn gốc hữu cơ, không thuốc trừ sâu bằng cách kiểm tra nơi sản xuất và bảo quản chúng đúng cách.