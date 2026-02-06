Nhu cầu sinh lý của phụ nữ tuổi 50 như thế nào?

Khi estrogen suy giảm ở giai đoạn tiền mãn kinh, nhu cầu tình dục của phụ nữ có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa ham muốn sẽ biến mất sau tuổi 50.

Theo thống kê, tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ Việt Nam dao động từ 49 đến 51 tuổi. Ảnh: Freepik.

Bước vào tuổi trung niên, nhiều phụ nữ mặc nhiên cho rằng đời sống tình dục sẽ dần khép lại, ham muốn suy giảm là điều "đương nhiên". Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là một quan niệm chưa đầy đủ, thậm chí sai lệch, khiến không ít phụ nữ tự tạo áp lực tâm lý, âm thầm chịu đựng những xáo trộn sinh lý lẫn cảm xúc trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

Những biến động chuyện chăn gối

Bác sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Y học giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết theo thống kê, tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ Việt Nam dao động từ 49 đến 51 tuổi.

Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Việt Nam là 76,3 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có khoảng 26 năm sống sau mãn kinh. Đây là một giai đoạn dài, đòi hỏi sự quan tâm đúng mức đến chất lượng sống, trong đó có sức khỏe tình dục.

Đồng quan điểm, tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cũng cho hay từ độ tuổi trung niên, nồng độ estrogen - hormone sinh dục nữ - bắt đầu giảm mạnh.

"Khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, lượng estrogen có thể giảm còn một nửa, thậm chí giảm sâu hơn khi sang giai đoạn mãn kinh. Điều này khiến nhu cầu sinh lý của nữ giới thường suy giảm theo tuổi tác", bác sĩ Thành lý giải.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc phụ nữ sau tuổi 50 sẽ hoàn toàn mất ham muốn tình dục. Trái lại, thực tế cho thấy đời sống tình dục vẫn tồn tại và có vai trò quan trọng đối với chất lượng sống của nhiều người cao tuổi.

"Có một sự thật là những người thậm chí đã lên chức ông bà vẫn có thể đã, đang hoặc sẽ tiếp tục có quan hệ tình dục", bác sĩ Thành nhấn mạnh.

Theo các bác sĩ, giai đoạn tiền mãn kinh là thời kỳ nhiều phụ nữ trải qua những biến đổi mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Ảnh: Freepik.

Để minh chứng cho điều này, chuyên gia dẫn lại một nghiên cứu quốc tế trên hơn 2.000 phụ nữ. Kết quả cho thấy gần 60% phụ nữ từ 60 tuổi trở lên, đã kết hôn hoặc sống chung với bạn tình, thừa nhận vẫn có hoạt động tình dục. Đáng chú ý, 37% phụ nữ từ 80 tuổi trở lên cho biết họ vẫn có bạn tình và duy trì quan hệ tình dục.

Dù vậy, ở khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, tình dục của người trung niên và cao tuổi vẫn là chủ đề nhạy cảm, ít được nói tới một cách cởi mở và khoa học.

"Không có gì đáng xấu hổ hay trái tự nhiên khi một người phụ nữ vẫn có ham muốn tình dục, kể cả khi đã lớn tuổi", bác sĩ Thành khẳng định.

Theo các bác sĩ, giai đoạn tiền mãn kinh là thời kỳ nhiều phụ nữ trải qua những biến đổi mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong giai đoạn này, nội tiết tố không giảm đều mà dao động thất thường, kéo theo hàng loạt thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt và nhu cầu tình dục.

"Có những tháng phụ nữ không có kinh nguyệt, đồng nghĩa với việc nội tiết tố giảm, ham muốn tình dục cũng gần như không có. Ngược lại, những tháng có kinh, nội tiết tăng lên khiến nhu cầu quan hệ trở nên rạo rực hơn", bác sĩ Phan Chí Thành cho hay.

Sự thay đổi "lúc lên lúc xuống" này khiến không ít phụ nữ rơi vào trạng thái lo âu, hoang mang, thậm chí tự nghi ngờ chính cơ thể mình. Điều đáng nói là trong khi đàn ông thường chủ động hơn trong việc giải tỏa nhu cầu sinh lý, thì phụ nữ lại gặp nhiều rào cản tâm lý.

"Khi người đàn ông có nhu cầu cao, họ dễ chia sẻ và có nhiều cách để giải tỏa. Nhưng khi phụ nữ có nhu cầu cao hơn, họ rất khó nói ra. Thậm chí, nếu chia sẻ ham muốn tình dục, họ có thể bị gắn mác là không 'đàng hoàng'. Vì vậy, nhiều người chọn cách âm thầm chịu đựng", bác sĩ Thành phân tích.

Phụ nữ trung niên làm gì để giữ "lửa yêu"?

Theo các chuyên gia, nhu cầu tình dục không phải là một đường thẳng cố định mà luôn biến động theo tuổi tác, sức khỏe, hoàn cảnh sống và trạng thái tâm lý. Điều này xảy ra ở cả nam giới lẫn nữ giới, đặc biệt rõ rệt trong giai đoạn trung niên.

Vì vậy, thay vì né tránh, các cặp vợ chồng cần học cách đồng cảm, chia sẻ để tìm được sự hòa hợp trong đời sống tình dục. "Trong thời kỳ tiền mãn kinh, các cặp đôi nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Khi cảm thấy rạo rực, có ham muốn thì nên tận dụng để cùng nhau thăng hoa. Ngược lại, những giai đoạn giảm ham muốn cần có sự san sẻ, quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau", bác sĩ Phan Chí Thành khuyến cáo.

Bệnh nhân được khuyến cáo tập thể dục ít nhất 4 buổi mỗi tuần, giải tỏa căng thẳng, dành thời gian chăm sóc bản thân. Ảnh: Freepik.

Ở góc độ điều trị, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Diêm Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Khám sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết giảm ham muốn ở phụ nữ trung niên chủ yếu được tiếp cận bằng liệu pháp tâm lý kết hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện.

"Muốn cải thiện ham muốn, điều đầu tiên là phải có sức khỏe thể chất tốt. Điều này đến từ lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng khoa học, tập luyện thể dục đều đặn và phù hợp", bác sĩ Thủy nói.

Bên cạnh đó, tinh thần thoải mái, lạc quan, tích cực cũng đóng vai trò quan trọng. Việc nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng thông qua những cử chỉ quan tâm, tôn trọng và yêu thương mỗi ngày giúp duy trì sự gắn kết và cảm xúc thân mật.

Theo bác sĩ Phạm Minh Ngọc, với những trường hợp suy giảm ham muốn rõ rệt, người bệnh có thể được tư vấn điều trị bằng liệu pháp nội tiết nếu có chỉ định.

"Bổ sung estrogen qua đường bôi giúp tăng bề dày biểu mô âm đạo, kết hợp kem dưỡng ẩm âm đạo giúp giảm khô rát, giảm teo sinh dục, từ đó cải thiện đời sống tình dục", bác sĩ Ngọc cho biết.

Ngoài ra, bệnh nhân được khuyến cáo tập thể dục ít nhất 4 buổi mỗi tuần, giải tỏa căng thẳng, dành thời gian chăm sóc bản thân như tập yoga, đi dạo, thư giãn tinh thần. Chế độ ăn cũng cần được điều chỉnh, ưu tiên các thực phẩm giàu phytoestrogen như đậu nành, ngũ cốc, hạt hướng dương, giá đỗ…

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu tình trạng giảm ham muốn kéo dài từ 3 đến 6 tháng và không có dấu hiệu cải thiện, phụ nữ nên đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn.

Theo các bác sĩ, thay vì coi ham muốn tình dục ở tuổi trung niên là điều "khó nói", phụ nữ cần được trang bị kiến thức đúng đắn để hiểu và lắng nghe cơ thể mình.