Thông báo mới nhất của Bộ Y tế về các dịch bệnh mới nổi

Trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới, Cục Phòng bệnh có công văn gửi các đơn vị yêu cầu tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

Dòng người đổ về ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Ảnh: Linh Huỳnh.

Cục Phòng bệnh dẫn thông tin ghi nhận từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ năm 2025 đến đầu năm 2026, thế giới liên tục đối mặt với nhiều dịch bệnh mới nổi và nguy hiểm. Điển hình như bệnh Nipah tại Ấn Độ, MERS-CoV tại khu vực Trung Đông, Bại liệt tại Lào hay Chikungunya tại Trung Quốc. Đáng chú ý, chủng Cúm A (H5N1) tại Mỹ và Campuchia đang có xu hướng mở rộng cả về phạm vi lẫn loài mắc.

Trong bối cảnh các địa phương vừa thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội đang đến gần, Cục Phòng bệnh đề nghị Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Cục Phòng bệnh nhấn mạnh các đơn vị chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh thế giới để kịp thời phát hiện, đáp ứng với các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu. Đảm bảo quy trình kiểm dịch y tế thực hiện đúng đối tượng và quy định pháp luật.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị rà soát, sắp xếp nhân lực và trang thiết bị tại cửa khẩu. Thực hiện nghiêm việc quản lý con dấu kiểm dịch y tế theo Nghị định 89/2018/NĐ-CP sau khi sáp nhập đơn vị.

Bộ cũng yêu cầu tổ chức tập huấn Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 (có hiệu lực từ 01/07/2026). Đồng thời, các đơn vị cần tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 89 gửi về Cục Phòng bệnh trước ngày 20/02/2026 để kịp thời tham mưu sửa đổi.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị cập nhật kế hoạch dự phòng, phối hợp liên ngành tại từng cửa khẩu để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh. Công tác thông tin, báo cáo phải được thực hiện nghiêm túc qua website và văn bản báo cáo năm theo đúng quy định hiện hành. Việc tăng cường kiểm dịch y tế tại thời điểm này được xem là nhiệm vụ then chốt để giữ vững thành quả phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trong mùa cao điểm đi lại sắp tới.