Bộ Y tế đề xuất tạm dừng hai văn bản siết quản lý an toàn thực phẩm

  • Thứ năm, 5/2/2026 12:18 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Bộ Y tế đề xuất tạm ngừng hiệu lực Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 đến giữa tháng 4 để hoàn thiện điều kiện triển khai các quy định mới.

Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi Chính phủ, đề xuất tạm ngừng hiệu lực thi hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP để có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình triển khai trên thực tế.

Theo Bộ Y tế, đề xuất này được đưa ra trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ chiều 4/2/2026, đồng thời tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp cùng ngày ở Văn phòng Chính phủ.

Qua rà soát tình hình thực tiễn và tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Bộ Y tế cho rằng cần thêm thời gian để hoàn thiện các điều kiện tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm tính khả thi và đồng bộ khi các quy định mới chính thức áp dụng.

Cụ thể, Bộ Y tế kiến nghị tạm ngừng hiệu lực áp dụng hai văn bản trên đến hết ngày 15/4/2026. Sau thời điểm này, Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4/2026 theo đúng lộ trình điều chỉnh.

Trong thời gian tạm ngừng hiệu lực, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP cùng các văn bản quy định và hướng dẫn thi hành hiện hành vẫn tiếp tục được áp dụng. Bộ Y tế đồng thời đề nghị các bộ, ngành gồm Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính cùng các cơ quan liên quan và UBND các cấp khẩn trương chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai các quy định mới ngay khi hai văn bản nêu trên chính thức có hiệu lực trở lại.

Nghị định số 46/2026/NĐ-CP là văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm, đặt ra các quy định mới về quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, nhập khẩu đến lưu thông trên thị trường.

Trong khi đó, Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP quy định việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và đăng ký sản phẩm thực phẩm trước khi lưu hành, thay đổi cơ chế quản lý đối với nhiều nhóm thực phẩm, trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe và sản phẩm dinh dưỡng. Hai văn bản này nhằm siết chặt quản lý an toàn thực phẩm.

Bệnh của thời thức ăn tiện lợi

Qua 400 trang sách, bác sĩ Robert H.Lustig đã chỉ ra nguy cơ các bệnh con người có thể mắc phải trong bối cảnh thực ăn nhanh, đồ đóng hộp lên ngôi. Trong đó, Lustig nhấn mạnh rằng, thực phẩm tiện lợi được sản xuất hàng loạt chính là sát thủ âm thầm.

Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.

