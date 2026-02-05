Bác sĩ chia sẻ về tình trạng của Đoàn Văn Hậu

Kết quả kiểm tra cho thấy Văn Hậu chỉ bị căng cơ nhẹ, song tiền sử chấn thương khiến quá trình trở lại của hậu vệ sinh năm 1999 cần được xem xét thận trọng.

Cận cảnh tình huống va chạm của Đoàn Văn Hậu.

Trong hiệp hai trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy, Đoàn Văn Hậu đau đớn sau pha va chạm với Dụng Quang Nho bên phía đội khách. Hậu vệ của CLB Công an Hà Nội không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân trên cáng cứu thương.

Chấn thương của Văn Hậu được xác định là căng cơ nhẹ, mang đến tin vui cho cá nhân cầu thủ sinh năm 1999 cũng như CLB trong giai đoạn thi đấu sắp tới. Tuy vậy, chuyên gia cho rằng căng cơ dù nhẹ vẫn có thể tạo ra rào cản tâm lý, nhất là với việc nam cầu thủ đã trải qua chuỗi chấn thương và thời gian nghỉ dài trước đó.

Qua quan sát băng hình tình huống trên sân, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học Thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đây là dạng va chạm xuất phát từ phía sau, khá thường gặp trong bóng đá và đa phần chỉ gây tổn thương phần mềm.

Khác với những pha xoay trụ quá mức, cơ chế điển hình dẫn đến đứt dây chằng chéo trước, tình huống của Đoàn Văn Hậu mang tính can thiệp bóng thông thường, mức độ chấn thương không cao.

Về mặt cơ chế, pha bóng này có nhiều điểm tương đồng với trường hợp của Hiểu Minh, song do lực tác động trong tình huống của Hiểu Minh lớn hơn nên chấn thương cũng nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn đặc biệt thận trọng không nằm ở mức độ nặng nhẹ của pha va chạm lần này, mà ở tiền sử chấn thương kéo dài của Văn Hậu. Theo bác sĩ Trần Anh Vũ, sau một loạt chấn thương liên tiếp, nhiều lần vào phòng mổ, khả năng trở lại phong độ đỉnh cao của cầu thủ không còn là câu chuyện thuần túy về thể lực hay kỹ thuật, mà chịu tác động rất lớn từ yếu tố tâm lý.

“Về mặt thể chất, cầu thủ có thể đáp ứng yêu cầu thi đấu, nhưng những chấn thương nặng trong quá khứ thường để lại dấu ấn tâm lý rõ rệt”, bác sĩ Vũ nhận định với Tri Thức - Znews.

Pha va chạm lần này xảy ra ở bên chân từng bị rách sụn chêm và đứt dây chằng bán phần của cầu thủ. Khi các tác động lặp lại dồn vào vùng đã suy yếu, nguy cơ chấn thương sẽ gia tăng. Quan trọng hơn hết, việc lực tác động xảy ra ở chân đã có tiền sử chấn thương có thể trở thành “điểm gợi nhớ”, tạo áp lực tâm lý cho cầu thủ khi trở lại thi đấu.

Văn Hậu ôm bắp chân, tỏ ra đau đớn sau pha va chạm.

Ngoài ra, bác sĩ Trần Anh Vũ cho rằng chuỗi chấn thương kéo dài có thể bào mòn trực tiếp những phẩm chất quan trọng nhất của một cầu thủ: tốc độ di chuyển, khả năng xử lý trong không gian hẹp và phản xạ trên sân.

Với hậu vệ người Hưng Hà, các tổn thương trong quá khứ ít nhiều đã làm suy giảm đáng kể sự linh hoạt và khả năng bứt tốc so với giai đoạn phong độ. Khi cơ thể từng chịu tổn thương nặng, cầu thủ thường có xu hướng dè chừng, hạn chế những pha vào bóng quyết liệt hay tăng tốc tối đa để tránh rủi ro. "Hệ quả là trạng thái thi đấu khó đạt mức lý tưởng, nhiều thời điểm chỉ duy trì được khoảng 70-80% phong độ", ông nói.

Về thời gian hồi phục, với một ca căng cơ thông thường, cầu thủ có thể cần khoảng một tháng để trở lại. Tuy nhiên, trong trường hợp của Văn Hậu, người có tiền sử chấn thương phức tạp, quãng thời gian này có thể kéo dài hơn, nhằm đảm bảo không chỉ thể trạng mà cả tâm lý sẵn sàng.

Việc kéo dài thời gian hồi phục được xem là lựa chọn thận trọng của ban huấn luyện. Theo vị chuyên gia, việc làm này hạn chế nguy cơ tái phát các tổn thương cũ, đặc biệt ở vùng gối và gót chân. Đây là những khu vực trên cơ thể Văn Hậu từng chịu ảnh hưởng trong quá khứ.

“Nếu quay lại thi đấu quá sớm, nguy cơ lớn nhất là tái chấn thương”, bác sĩ Vũ phân tích. Khi tâm lý vẫn còn dè chừng, cầu thủ khó thi đấu trọn vẹn, dễ rơi vào trạng thái thiếu ổn định và làm phát sinh những chấn thương mới.

Ở góc nhìn dài hạn, bác sĩ Vũ cho rằng thách thức lớn nhất với Văn Hậu không nằm ở một chấn thương đơn lẻ, mà ở việc quản lý tổng thể thể trạng và tâm lý sau nhiều lần tổn thương liên tiếp. “Chúng ta vẫn có thể kỳ vọng, nhưng thực tế y học thể thao cho thấy, sau nhiều lần chấn thương, việc trở lại như trước là điều không dễ”, ông nhìn nhận.