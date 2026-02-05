Ngứa toàn thân suốt 1 năm, người đàn ông bất ngờ khi biết lý do

Mẩn ngứa, nổi mảng đỏ toàn thân kéo dài hơn một năm, người đàn ông bất ngờ khi được xác định nhiễm giun lươn sau khi làm xét nghiệm chuyên sâu.

Người bệnh bị mẩn ngứa toàn thân do nhiễm giun lươn. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn vừa tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp nhiễm giun lươn với biểu hiện kéo dài, dễ nhầm lẫn với các bệnh da liễu thông thường.

Bệnh nhân L.Đ.N. (trú tại Vân Đồn) nhập viện trong tình trạng mẩn ngứa toàn thân, nổi nhiều mảng đỏ gây khó chịu. Qua khai thác bệnh sử, các triệu chứng này đã kéo dài hơn một năm. Trong thời gian đó, bệnh nhân từng đi khám ở nhiều cơ sở y tế và sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau, song tình trạng ngứa và nổi mẩn liên tục tái phát, không xác định được nguyên nhân cụ thể.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám kỹ lưỡng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm giun lươn, một loại ký sinh trùng có thể gây biểu hiện ngoài da dai dẳng, nhưng thường bị bỏ sót do dễ nhầm với dị ứng hoặc viêm da thông thường.

Ngay sau khi chẩn đoán, bệnh nhân được chỉ định phác đồ điều trị đặc hiệu. Sau ba ngày điều trị nội trú, tình trạng ngứa hoàn toàn chấm dứt, các mảng đỏ trên da giảm rõ rệt, sức khỏe ổn định và bệnh nhân được cho ra viện.

Bác sĩ Nguyễn Huy Dương, khoa Nội - Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn, cho biết người nhiễm giun lươn thường có những biểu hiện không điển hình, dễ gây nhầm lẫn với dị ứng hoặc các bệnh lý tiêu hóa.

Nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, viêm phổi nặng, hội chứng tăng nhiễm hoặc giun lươn lan tỏa, đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người suy giảm miễn dịch.

Các bác sĩ khuyến cáo giun lươn là loại ký sinh trùng có thể tồn tại lâu dài trong cơ thể, gây ra những triệu chứng âm thầm như ngứa kéo dài, đau bụng âm ỉ, rối loạn tiêu hóa.

Khi xuất hiện tình trạng ngứa dai dẳng, nổi mẩn tái phát nhiều lần và điều trị thông thường không dứt điểm, người dân nên đến các cơ sở y tế có đủ năng lực xét nghiệm để được thăm khám và chẩn đoán chính xác, tránh tự ý điều trị kéo dài khi chưa xác định rõ nguyên nhân.