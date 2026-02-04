‘Nàng tiên cá’ tập gym, tập thở khắc nghiệt cho 25 phút biểu diễn

20-25 phút cho mỗi tiết mục biểu diễn chỉ là phần nhỏ của toàn bộ quá trình làm việc. Trước đó, các nghệ sĩ phải dành nhiều giờ để chuẩn bị nội dung, biên đạo chuyển động, lựa chọn trang phục, phụ kiện, trang điểm và phối hợp âm thanh, ánh sáng. “Có những ngày, cả nhóm phải ở thủy cung từ sáng đến chiều, ăn uống và chờ đợi ngay tại địa điểm biểu diễn”, chị kể. Bên ngoài lớp kính, các khán giả dõi theo và vỗ tay thích thú. Nụ cười của những người xem dù nhòe đi qua làn nước, nhưng với Quỳnh Trang, động lực biểu diễn lại hiện rõ hơn bao giờ hết.