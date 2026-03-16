Tiêu chí chọn sữa bột phù hợp cho trẻ

Khi lựa chọn sữa bột cho trẻ, cha mẹ nên chú ý đến thành phần dinh dưỡng, lượng đường, nguy cơ dị ứng và thương hiệu uy tín để đáp ứng tiêu chí an toàn, hỗ trợ tốt cho sự phát triển của con.

Sữa bột là một trong những thực phẩm bổ sung phổ biến trong chế độ dinh dưỡng của trẻ em. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại sữa khác nhau, khiến cha mẹ khó khăn trong việc lựa chọn sữa bột cho trẻ phù hợp.

Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh nên cân nhắc kỹ một số yếu tố quan trọng trước khi mua sữa bột cho con.

Ưu tiên các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển

Theo NDTV, sữa bột có thể cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng hỗ trợ sự phát triển của trẻ. Một số thành phần quan trọng cần có trong sữa bột đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ, bao gồm:

Thành phần nên có Công dụng Canxi Xây dựng và duy trì hệ xương, răng chắc khỏe Vitamin D Giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, góp phần phát triển hệ xương Protein Hỗ trợ phát triển cơ bắp và các mô trong cơ thể Vitamin B12 Cần thiết cho quá trình tạo máu và hoạt động của hệ thần kinh HMO Nuôi lợi khuẩn đường ruột, tăng miễn dịch DHA + ARA Phát triển não và thị lực, tăng miễn dịch Prebiotics (GOS/FOS) Hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, cải thiện tiêu hóa Probiotics Cải thiện tiêu hóa và miễn dịch MFGM Phát triển não và nhận thức, tăng miễn dịch Lactoferrin Kháng khuẩn, tăng miễn dịch, hỗ trợ hấp thu sắt

Ngoài ra, khi chọn sữa bột, cha mẹ nên đọc kỹ bảng thành phần trên nhãn sản phẩm. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên sản phẩm có hàm lượng đường thấp, hạn chế các chất tạo ngọt hoặc phụ gia không cần thiết. Việc tiêu thụ quá nhiều các thành phần này có thể không tốt cho sức khỏe của trẻ trong thời gian dài.

Thông tin về chất gây dị ứng

Theo Only My Health, cha mẹ nên chú ý kiểm tra thông tin về chất gây dị ứng trên nhãn để đảm bảo sữa bột phù hợp với nhu cầu ăn uống của con bạn. Một số trẻ có thể nhạy cảm hoặc dị ứng với các thành phần phổ biến như lactose, đậu nành hoặc gluten.

Trong trường hợp trẻ có tiền sử dị ứng thực phẩm hoặc các vấn đề tiêu hóa, cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi lựa chọn loại sữa phù hợp.

Lựa chọn sữa bột phù hợp với trẻ luôn là mối bận tâm của các bậc cha mẹ. Ảnh: Smart Parenting.

Lựa chọn phù hợp với độ tuổi của trẻ

Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ thay đổi liên tục theo từng cột mốc phát triển. Do đó, việc lựa chọn sữa bột không chỉ đơn thuần là chọn thương hiệu, mà phải dựa trên độ tuổi và thể trạng cụ thể của từng bé.

Các chuyên gia đặc biệt lưu ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong ít nhất 6 tháng đầu đời, trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn. Đối với trẻ dưới 12 tháng tuổi, trong trường hợp sữa mẹ không đủ hoặc không thể cho con bú, sữa công thức mới được xem là nguồn dinh dưỡng thay thế phù hợp nhất.

Chọn sản phẩm uy tín và an toàn

Chất lượng và độ an toàn của sản phẩm cũng là yếu tố rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến nghị nên lựa chọn sữa bột từ những thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm định chất lượng. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chú ý đến hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và hướng dẫn pha chế để đảm bảo sản phẩm giữ được giá trị dinh dưỡng tốt nhất.

Mặc dù sữa bột có thể bổ sung nhiều dưỡng chất, đây không nên là nguồn dinh dưỡng duy nhất của trẻ. Chế độ ăn đa dạng, bao gồm thực phẩm tươi như rau, trái cây, ngũ cốc và nguồn protein lành mạnh, vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển toàn diện.

Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên kết hợp sữa bột với chế độ dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh để giúp trẻ phát triển tốt nhất.