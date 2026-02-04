Cách tính nồng độ cồn theo chuẩn Bộ Y tế

Việc kiểm soát lượng cồn giúp người uống chủ động giới hạn mức tiêu thụ, giảm rủi ro cho sức khỏe và an toàn trong những ngày lễ.

Tết là thời điểm người dân thường xuyên sử dụng rượu bia. Ảnh minh họa: Chí Hùng.

Những ngày cuối năm, rượu bia gần như hiện diện trong mọi cuộc gặp gỡ, từ bữa cơm gia đình, chúc Tết họ hàng đến những cuộc vui kéo dài nhiều ngày liền. Đây cũng là thời điểm các cơ sở y tế ghi nhận số ca say rượu, ngộ độc rượu và tai nạn liên quan đến rượu bia tăng rõ rệt. Trước thực tế đó, người dân cần chủ động kiểm soát chặt chẽ lượng cồn nạp vào cơ thể.

Theo hướng dẫn của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), “đơn vị cồn” được sử dụng như một thước đo quy đổi chung, giúp so sánh lượng cồn nguyên chất có trong các loại đồ uống khác nhau, dù nồng độ và dung tích không giống nhau. Mỗi đơn vị cồn tương ứng với 10 gam cồn (ethanol) nguyên chất có trong đồ uống.

Lượng đơn vị cồn trong rượu, bia được tính dựa trên dung tích và nồng độ cồn của thức uống, theo công thức:

Đơn vị cồn = Dung tích (ml) × Nồng độ cồn (%) × 0,79

Chẳng hạn, một chai bia dung tích 330 ml với nồng độ cồn 5% sẽ chứa khoảng 13 gam cồn nguyên chất, tương đương 1,3 đơn vị cồn. Quy đổi theo cách tính này, một đơn vị cồn thường tương ứng với khoảng ba phần tư chai hoặc ba phần tư lon bia 330 ml loại 5%.

Với các loại đồ uống khác, một chai hoặc lon nước trái cây lên men như cider hay strongbow dung tích 330 ml, nồng độ 4,5% cũng xấp xỉ một đơn vị cồn. Tương tự, một cốc bia hơi 330 ml nồng độ 4%, một ly rượu vang khoảng 100 ml nồng độ 13,5%, hoặc một ly nhỏ rượu mạnh chừng 40 ml nồng độ 30% đều được xem là tương đương một đơn vị cồn.

Bộ Y tế lưu ý rằng trong những ngày Tết và cận Tết, việc uống rượu bia rất dễ vượt quá mức cho phép nếu không kiểm soát. Không có ngưỡng uống nào là an toàn tuyệt đối; nếu vẫn sử dụng, nam giới không nên uống quá hai đơn vị cồn mỗi ngày, nữ giới không quá một đơn vị cồn mỗi ngày và không nên uống liên tục nhiều ngày.

Đặc biệt trong dịp Tết, khi nhu cầu đi lại, vui chơi tăng cao, Bộ Y tế nhấn mạnh người dân tuyệt đối không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông.

Bên cạnh đó, phụ nữ không rượu bia khi đang mang thai, cho con bú, đang điều trị thuốc có tương tác với cồn hoặc mắc các bệnh lý mà rượu bia có thể làm nặng thêm. Việc lựa chọn rượu bia có nguồn gốc rõ ràng, tránh uống dồn dập và chủ động dừng lại đúng lúc được xem là những biện pháp cần thiết để hạn chế rủi ro cho sức khỏe trong những ngày Tết.