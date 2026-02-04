Cảnh quen thuộc ở khoa đẹp nhất Bệnh viện Da liễu TP.HCM

Sảnh chờ chật kín, tiếng loa gọi số vang liên tục, nhiều người đứng nép hành lang kiên nhẫn đợi đến lượt. Đằng sau những tấm phiếu khám là áp lực phải đẹp hơn khi Tết cận kề.

Những ngày cận Tết, người dân đi làm đẹp càng đông. Ảnh: Nguyễn Thuận.

10h sáng một ngày giữa tuần, sảnh chờ khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, gần như không còn chỗ trống. Những hàng ghế xếp sát nhau kín người ngồi, nhiều bệnh nhân đứng nép dọc hành lang, tay cầm phiếu khám, mắt dõi theo bảng điện tử hiển thị số thứ tự liên tục nhấp nháy.

Phần lớn đều chung một tâm lý là cải thiện diện mạo trước Tết Nguyên đán. Từ trẻ hóa làn da, xóa nếp nhăn đến xử lý các vấn đề sắc tố kéo dài nhiều năm, với mong muốn xuất hiện tươi tắn, tự tin hơn trong những buổi sum họp cuối năm.

Dùng thưởng Tết tân trang nhan sắc

Ngồi chờ hơn ba số nữa mới đến lượt thăm khám, chị T.M.V. (45 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên chị tìm đến bệnh viện để thực hiện các liệu trình làm đẹp chuyên sâu.

“Phụ nữ ai cũng muốn đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng đủ điều kiện để chi tiền cho các liệu pháp chuyên sâu. Tôi nghĩ thôi thì tạm mua mỹ phẩm về thoa, coi như ‘chữa cháy’”, chị V. chia sẻ.

Là kế toán trưởng tại một công ty tổ chức sự kiện, chị V. cho biết khối lượng công việc cuối năm tăng cao, áp lực liên tục khiến làn da xuống cấp trông thấy. Chỉ đến khi soi gương mỗi sáng, chị mới thực sự cảm nhận rõ sự thay đổi của tuổi tác.

Cộng thêm mong muốn xuất hiện chỉn chu, rạng rỡ hơn trong những buổi họp mặt gia đình, bạn bè dịp Tết, chị V. quyết định nghiêm túc tìm hiểu các phương pháp làm đẹp an toàn tại bệnh viện.

“Cuối năm cũng có thêm khoản thưởng Tết. Tôi suy đi tính lại thì thấy đây là thời điểm phù hợp nhất để đầu tư cho bản thân. Nhưng chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết nên tôi cũng không dám làm gì quá xâm lấn, chủ yếu nghe theo tư vấn của bác sĩ để chọn các liệu trình nhẹ nhàng, hồi phục nhanh”, chị V. nói.

Chị V. được hướng dẫn đến phòng làm thủ thuật. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Quan sát sảnh chờ, dễ nhận thấy sự đa dạng về độ tuổi và nhu cầu. Người trẻ tìm đến để trị mụn, cải thiện thâm sạm. Người trung niên quan tâm đến các liệu trình trẻ hóa, nâng cơ, xóa nếp nhăn. Không ít người tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc xin nghỉ làm nửa ngày để kịp đến bệnh viện.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Trần Vũ Anh Đào, Phó khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết từ đầu tháng 12/2025 đến nay, lượng bệnh nhân đến thăm khám và làm đẹp tại khoa tăng rõ rệt.

“Hiện số lượng khách đến khoa Thẩm mỹ da đã tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Nếu trước đây trung bình mỗi ngày khoa đón khoảng 120-130 lượt khách thì nay con số này đã tăng lên 170-180, thậm chí có ngày lên đến 200 lượt”, bác sĩ Đào nói.

Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM luôn trong tình trạng đông đúc. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Không chỉ bệnh nhân trong nước, lượng Việt kiều và khách du lịch đến khám cũng tăng từ dịp Noel và tăng mạnh khi cận Tết Nguyên đán. Đây là nhóm khách thường ưu tiên các phương pháp làm đẹp “một lần, hiệu quả dài lâu”, phù hợp với quỹ thời gian lưu trú ngắn tại Việt Nam.

Trước áp lực gia tăng bệnh nhân, bệnh viện đã mở thêm phòng khám, điều động toàn bộ bác sĩ cơ hữu của khoa, tăng cường trực trưa và kéo dài giờ làm việc đến 18h30 các ngày trong tuần và đến 15h vào Chủ nhật.

Biến chứng tăng theo “cơn sốt” làm đẹp cấp tốc

Cùng tâm lý chuẩn bị cho dịp Tết, chị Vũ Thị Huệ (35 tuổi, TP.HCM) đang trong quá trình thực hiện các phương pháp trẻ hóa da sau một năm làm việc căng thẳng.

Theo chị Huệ, những dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn vùng trán, vùng mắt trũng sâu khiến gương mặt trông mệt mỏi, thiếu sức sống, đặc biệt rõ khi soi gương vào cuối ngày.

“Tôi muốn gương mặt trông có sức sống hơn khi gặp gỡ đối tác, người thân dịp Tết, nhưng cũng rất sợ bị đơ hoặc thiếu tự nhiên nếu làm thẩm mỹ sai cách”, chị Huệ chia sẻ.

Sau khi được bác sĩ thăm khám và tư vấn kỹ lưỡng, chị quyết định lựa chọn các phương pháp hồi phục nhanh như tiêm trẻ hóa, tiêm xóa nếp nhăn vùng trán và tiêm làm đầy trũng mắt. Ban đầu, chị khá lo lắng vì thời gian hồi phục sát dịp lễ, song sự giải thích cặn kẽ của bác sĩ đã giúp chị an tâm.

“Tôi được tư vấn rất kỹ về liều lượng, vị trí tiêm và thời gian theo dõi nên không còn lo gương mặt sẽ bị cứng hay thiếu tự nhiên”, chị Huệ nói.

Tuy nhiên, song song với lượng khách làm đẹp tăng cao trong giai đoạn cận Tết, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cũng tiếp nhận không ít ca biến chứng do làm đẹp tại các cơ sở không đảm bảo an toàn.

Bác sĩ Trần Vũ Anh Đào kiểm tra da cho người bệnh. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo bác sĩ Đào, chỉ trong 2-3 tuần gần đây, số bệnh nhân gặp tai biến từ các cơ sở bên ngoài chuyển đến khoa đã tăng khoảng 20%. Các biến chứng thường gặp gồm bỏng da, viêm da, tăng sắc tố kéo dài do peel hoặc sử dụng laser sai chỉ định; u nốt, lệch mặt sau tiêm filler. Nghiêm trọng hơn là viêm nhiễm, lộ chỉ sau căng chỉ, thậm chí tắc mạch, biến chứng nguy hiểm có thể để lại sẹo vĩnh viễn.

Một trong những ca nặng được tiếp nhận gần đây là nữ bệnh nhân 26 tuổi, quê Gia Lai, tiêm filler vùng trán tại một spa địa phương. Khoảng 5 ngày sau tiêm, bệnh nhân xuất hiện căng tức, đau nhức dữ dội. Dù đã tiêm thuốc giải tại spa và tự truyền kháng sinh tại nhà, tình trạng không cải thiện.

Khi đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM, vùng trán bệnh nhân đã xuất hiện mụn mủ, hoại tử da do tắc mạch. Theo bác sĩ Đào, nguyên nhân tắc mạch thường xảy ra do kỹ thuật tiêm không đúng, khiến chất làm đầy đi vào lòng mạch hoặc chèn ép mạch máu.

"Tâm lý chạy đua kịp Tết, ham rẻ và tin vào những lời quảng cáo đẹp nhanh, không đau, không nghỉ dưỡng là nguyên nhân khiến nhiều người gặp biến chứng khi làm đẹp", bác sĩ Đào nhấn mạnh

Trước nhu cầu làm đẹp tăng cao dịp cuối năm, bác sĩ Đào khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc “3 đúng” là đúng cơ sở, đúng chỉ định và đúng thời điểm. Sau tất cả, một làn da khỏe mạnh, an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu.