Yêu cầu làm rõ vụ ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong ở miền Tây

Sau khi tiếp nhận báo cáo từ Đồng Tháp về vụ nghi ngộ độc rượu ngâm khiến 2 người tử vong, Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguồn gốc sản phẩm và tập trung cứu chữa các bệnh nhân.

Tối 2/2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được báo cáo nhanh từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, khiến 2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại Ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp. Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xử lý theo quy định.

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cấp cứu, điều trị cho các trường hợp nghi ngộ độc nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Đồng Tháp được yêu cầu phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng tiến hành truy xuất nguồn gốc loại rượu nghi gây ngộ độc, đồng thời dừng ngay việc lưu thông sản phẩm liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm, các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Công An Nhân Dân, trước đó, chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các cơ quan chức năng, khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ “Chết người chưa rõ nguyên nhân”, xảy ra ngày 31/1, tại ấp Long Trị, xã Vĩnh Kim và ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp.

Khoảng 18h ngày 29/1, anh N.V.S. (55 tuổi) tổ chức uống rượu tại nhà cùng với anh N.V.H. (59 tuổi), anh L.T.H. (55 tuổi), anh N.V.T. (53 tuổi) và anh T.V.H. (46 tuổi). Đến trưa 30/1, các anh N.V.H., L.T.H. và N.V.T. có dấu hiệu khó chịu mệt mỏi nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Ngày 31/1, anh N.V.H. chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, đến 15h cùng ngày, thì tử vong.

Cũng trong ngày 31/1, anh N.V.S. có biểu hiện khó thở, mệt mỏi nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, đến 21h30 cùng ngày, thì cũng tử vong.

Ngày 1/2, anh N.V.H. cũng thấy khó chịu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Sáng 1/2, Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm đối với tử thi T.V.H. và N.V.S. kết luận ban đầu nguyên nhân tử vong là do suy tim cấp, suy hô hấp cấp, phù phổi cấp (đã lấy mẫu xét nghiệm vi thể, độc chất).

Hiện, cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường 1 bình thủy tinh bên trong có chứa rượu ngâm quả mỏ quạ và 2 chai thủy tinh bên trong có chứa rượu ngâm nấm linh chi để phục vụ công tác giám định.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là các cơ sở nhỏ lẻ, nấu rượu thủ công. Mục tiêu là kịp thời ngăn chặn các loại rượu sản xuất, pha chế không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác - những sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng.

Ngoài ra, Bộ Y tế nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và ngành y tế liên quan đến phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, gồm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2633/BYT-ATPP ngày 30/4/2025 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả và ngộ độc thực phẩm; Kế hoạch số 1941/KH-BCĐTƯATTP ngày 23/12/2025 về bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026; cùng Công văn số 656/BYT-ATTP ngày 1/2/2026 về chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.