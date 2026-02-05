Nestlé mở rộng thu hồi sữa công thức tại châu Âu

Nestlé mở rộng thu hồi một số lô sữa công thức tại Pháp và Anh sau khi EU áp dụng ngưỡng an toàn mới đối với độc tố cereulide.

Nestlé thông báo thu hồi thêm một số lô sữa công thức tại Pháp và Anh. Ảnh: Reuters.

Vừa qua, Nestlé thông báo mở rộng phạm vi thu hồi sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh tại châu Âu, sau khi Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu áp dụng phương pháp phân tích mới đối với độc tố cereulide. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giới phân tích trước đó cho rằng tập đoàn Thụy Sĩ sẽ không phải tiến hành thêm các đợt thu hồi.

Theo Reuters, đợt thu hồi bổ sung liên quan đến một số lô sữa Guigoz tại Pháp và SMA tại Anh. Nguyên nhân xuất phát từ việc EU cập nhật cách đánh giá nồng độ cereulide - một loại độc tố có thể gây buồn nôn và nôn ói nếu xâm nhập vào thực phẩm.

Trong thông cáo chính thức, Nestlé cho biết việc mở rộng thu hồi nhằm đáp ứng phương pháp phân tích mới của EU, đồng thời vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nội bộ nghiêm ngặt của tập đoàn. Tại Anh, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh cũng xác nhận việc thu hồi thêm một lô sản phẩm SMA Advanced First Infant Milk vào ngày 3/2.

Doanh nghiệp không công bố cụ thể số quốc gia bị ảnh hưởng trong đợt này, song khẳng định không có thêm thị trường mới bị đưa vào diện thu hồi. Trước đó, đợt thu hồi ban đầu của Nestlé đã ảnh hưởng đến khoảng 60 quốc gia, chủ yếu tại châu Âu, châu Á và châu Mỹ.

Yêu cầu mới của EU được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu đề nghị các quốc gia thành viên phân tích cả sữa công thức dạng lỏng, bên cạnh dạng bột. Theo các chuyên gia, sữa dạng lỏng có thể cho kết quả nồng độ cereulide cao hơn. Nestlé cho biết ngưỡng an toàn nội bộ của hãng là 0,2 ng/g, thấp hơn mức 0,43 ng/g theo hướng dẫn mới của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu.

Về nguồn gốc sự cố, Nestlé cho biết đã phát hiện hàm lượng cereulide thấp trong sản phẩm từ cuối tháng 11/2025 và đến ngày 24/12 xác định nguyên nhân đến từ hỗn hợp dầu chứa ARA. Bộ Nông nghiệp Pháp sau đó xác định nguồn dầu nhiễm độc liên quan đến Cabio Biotech (Trung Quốc), nhà cung cấp nguyên liệu cho nhiều hãng sữa như Nestlé, Danone và Lactalis, khiến sản phẩm bị thu hồi tại hàng chục quốc gia.

Cùng với động thái của EU, Pháp đã hạ ngưỡng an toàn đối với cereulide theo khuyến nghị của EFSA. Song song đó, cơ quan chức năng quốc gia này đang xem xét khả năng liên quan giữa hai ca tử vong ở trẻ sơ sinh và sữa Guigoz nằm trong diện thu hồi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả nhà chức trách và Nestlé đều khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy mối liên hệ trực tiếp, và kết quả điều tra dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới.