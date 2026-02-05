Mẹ nên ăn gì sau sinh mổ?

Để sớm hồi phục sức khỏe, chế độ ăn uống của các mẹ sau khi sinh mổ nên bao gồm các bữa ăn lành mạnh, cân bằng và giàu chất dinh dưỡng thiết yếu.

Phụ nữ sau sinh mổ cần chế độ ăn uống tốt và nghỉ ngơi đầy đủ để nhanh chóng hồi phục. Ảnh: Shutterstock.

Sinh mổ không bao giờ được lên kế hoạch trước và do đó có thể dẫn đến những tình huống và biến chứng không lường trước được. Sinh mổ là thủ thuật gây đau đớn và là cuộc phẫu thuật khó khăn đối với người mẹ cả về tinh thần lẫn thể chất. Do đó, người mẹ cần chế độ ăn uống tốt và nghỉ ngơi đầy đủ để nhanh chóng hồi phục.

Chế độ ăn của phụ nữ sau sinh nên là sự kết hợp của các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng thiết yếu với lượng phù hợp. Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm bạn nên ăn sau khi sinh mổ.

Thực phẩm giàu protein

Theo tạp chí Mom Junction, protein hỗ trợ sự phát triển của các mô tế bào mới và giúp quá trình chữa lành. Thực phẩm giàu protein tạo điều kiện thuận lợi cho việc sửa chữa mô và duy trì sức mạnh cơ bắp sau phẫu thuật. Trong khi lượng protein khuyến nghị hàng ngày cho một phụ nữ trung bình là khoảng 0,8 g/kg trọng lượng cơ thể, phụ nữ đang cho con bú được khuyến nghị bổ sung thêm 25 g.

Phụ nữ sau sinh mổ có thể bổ sung các nguồn protein nạc như cá, trứng, thịt gà, sản phẩm từ sữa, thịt, đậu Hà Lan, đậu khô và các loại hạt. Những thực phẩm này cung cấp protein chất lượng cao, đồng thời cũng là nguồn cung cấp các axit amin thiết yếu rất quan trọng cho mẹ và em bé.

Thực phẩm giàu canxi

Canxi giúp duy trì độ chắc khỏe của xương và răng, hỗ trợ đông máu và làm giãn cơ. Nó cũng giúp cung cấp lượng canxi cần thiết hàng ngày khoảng 250-350 mg cho trẻ sơ sinh. Một số nguồn cung cấp canxi tốt bao gồm sữa, sữa chua, phô mai, đậu phụ, cải xoăn và rau bina.

Vitamin D rất quan trọng để tăng cường khả năng hấp thụ canxi. Do đó, các mẹ nên bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin D vào chế độ ăn uống của mình, kết hợp với thực phẩm giàu canxi.

Thực phẩm giàu vitamin tổng hợp

Theo India Times, các thực phẩm giàu vitamin rất quan trọng sau khi sinh mổ. Chúng giúp phục hồi mô và hỗ trợ sản xuất collagen, giúp tạo ra các mô, da và dây chằng mới. Các loại rau như rau bina, bông cải xanh và cỏ cà ri là nguồn cung cấp vitamin A và C dồi dào, chúng cũng chứa canxi và sắt.

Các mẹ cũng nên ăn các loại trái cây như cam, dưa hấu, dâu tây và bưởi, những loại trái cây giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại nhiễm trùng.

Sau sinh mổ, mẹ nên ăn nhiều rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin và khoáng chất. Ảnh: New Mommy Media.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt

Mì ống, bánh mì nâu và gạo lứt là những loại ngũ cốc nguyên hạt phổ biến và nên là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống giúp duy trì năng lượng và sản xuất sữa mẹ. Các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt giàu chất sắt, axit folic và chất xơ, những chất cần thiết cho giai đoạn đầu phát triển của em bé.

Thực phẩm giàu chất xơ

Cơ thể cần thực phẩm giàu chất xơ để chống lại chứng táo bón và đảm bảo nhu động ruột diễn ra suôn sẻ. Táo bón có thể làm chậm quá trình lành vết thương bằng cách gây áp lực lên các vết mổ.

Ăn nhiều trái cây và rau củ tươi có thể giúp bổ sung chất xơ cần thiết để làm dễ dàng nhu động ruột. Bạn cũng có thể chọn yến mạch và kê cho bữa sáng vì chúng cũng có hàm lượng chất xơ cao.

Thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu sắt và chất lỏng

Ăn các loại thực phẩm dễ tiêu hóa giúp ngăn ngừa hình thành khí và đầy hơi. Cơ thể tích tụ khí dư thừa sau khi sinh. Các mẹ nên cẩn thận sau khi sinh vì quá nhiều khí và táo bón có thể là do ăn uống không đúng cách, dẫn đến các biến chứng sau phẫu thuật.

Các mẹ cũng nên tiêu thụ các thực phẩm giàu sắt, vì cơ thể mất nhiều máu trong quá trình phẫu thuật. Chất lỏng cũng rất cần thiết để ngăn ngừa táo bón và mất nước.

Ngoài ra, một số loại thực phẩm nên tránh sau khi sinh mổ bao gồm:

Thực phẩm chế biến sẵn, tinh chế, nhiều chất béo làm tăng cân và làm giảm quá trình trao đổi chất

Thức ăn cay dẫn đến các vấn đề về dạ dày

Đồ uống có ga gây đầy hơi và chướng bụng

Các loại đồ uống chứa caffeine như cà phê và trà có tác dụng lợi tiểu

Tránh xa rượu bia vì làm suy giảm khả năng sản xuất sữa

Nếu bị đầy hơi và chướng bụng, ngừng ăn các thực phẩm gây đầy hơi như bắp cải, súp lơ, bông cải xanh, đậu bắp và hành tây trong vài ngày

Tránh ăn và uống đồ lạnh.