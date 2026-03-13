Lộ nguyên nhân vỉa hè ở Hà Nội nóng bất thường lên đến 42 độ C

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại khe tường cạnh khu đất có một thanh kim loại được sử dụng làm cột thu lôi của người dân đã chạm vào một dây điện bị hở.

Ngày 12/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Anh Tùng, Phó chủ tịch UBND xã Ứng Hòa (Hà Nội), cho biết các lực lượng chức năng của xã phối hợp với công ty điện lực đã xử lý xong sự cố rò điện xảy ra tại thôn Thu Nội (xã Ứng Hòa).

Trước đó, người dân phản ánh tại vỉa hè (rộng khoảng 1 m2) trước nhà ông Dương Văn T (thôn Thu Nội, xã Ứng Hòa) nóng bất thường.

Người dân đã khoan lỗ trên bề mặt vỉa hè và đặt nhiệt kế vào để kiểm tra. Kết quả cho thấy nhiệt độ khu vực này lên tới 42 độ C.

Nhận được thông tin, UBND xã cử cán bộ cùng đại diện công ty điện lực đã xuống hiện trường kiểm tra. Kết quả cho thấy, tại khe tường nằm cạnh khu đất có một thanh kim loại được sử dụng làm cột thu lôi của người dân đã chạm vào một dây điện bị hở. Đây là nguyên nhân khiến mặt vỉa hè nóng bất thường.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương và gia đình đã ngắt nguồn điện và xử lý sự cố đảm bảo an toàn.

Hiện nhiệt độ tại khu vực vỉa hè này đã hoàn toàn bình thường.