Về nhà người thân chơi, hai cháu nhỏ chết đuối

Ngày 12/4, lãnh đạo UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong.
Ảnh minh họa.
Theo thông tin ban đầu, ngày 11/4, hai em Y.Z.D.B. (sinh năm 2016, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) và H.N.B. (sinh năm 2013, cùng xã) về nhà bà ngoại tại xã Ea Ning chơi.
Đến khoảng 15h cùng ngày, các em theo người cậu ra hồ nước tại buôn Tăc Mnga để bắt cá. Sau đó cả ba cậu cháu về nhà. Tuy nhiên, hai cháu nhỏ trốn cậu, trở lại hồ nước chơi đùa.
Đến 16h cùng ngày, người nhà không thấy hai cháu nên đi tìm. Đến 17h cùng ngày, người thân phát hiện và vớt được hai cháu dưới hồ trong tình trạng tím tái. Dù được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong ngoại viện.
