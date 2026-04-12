Về nhà người thân chơi, hai cháu nhỏ chết đuối

  • Chủ nhật, 12/4/2026 17:09 (GMT+7)
Sau khi về nhà bà ngoại, hai cháu nhỏ đi ra hồ chơi, không may trượt chân xuống hồ chết đuối thương tâm.

Ngày 12/4, lãnh đạo UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/4, hai em Y.Z.D.B. (sinh năm 2016, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) và H.N.B. (sinh năm 2013, cùng xã) về nhà bà ngoại tại xã Ea Ning chơi.

Đến khoảng 15h cùng ngày, các em theo người cậu ra hồ nước tại buôn Tăc Mnga để bắt cá. Sau đó cả ba cậu cháu về nhà. Tuy nhiên, hai cháu nhỏ trốn cậu, trở lại hồ nước chơi đùa.

Đến 16h cùng ngày, người nhà không thấy hai cháu nên đi tìm. Đến 17h cùng ngày, người thân phát hiện và vớt được hai cháu dưới hồ trong tình trạng tím tái. Dù được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Xuống gầm cầu chơi, hai bé gái chết đuối thương tâm

Em D.T.T.L (10 tuổi) và P.T.B.H (7 tuổi) rủ nhau ra khu vực gầm cầu Bến Sanh (xã Gio Linh) chơi, không may gặp nạn chết đuối thương tâm.

06:28 4/9/2025

Nhóm học sinh đi chơi sau giờ học, hai em tử vong thương tâm

Hai học sinh trong lúc tắm ở khu vực Khe Ngang thuộc xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bị chết đuối thương tâm.

06:08 16/5/2025

Mưa như trút nước ở Bình Dương

Mưa lớn lúc sáng sớm khiến một số tuyến đường tại tỉnh Bình Dương ngập sâu. Nhiều ôtô, xe máy bị "chết đuối" khi cố băng qua vùng nước ngập.

08:22 10/5/2025

Nguyễn Thảo/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

4 nguoi lon nguy kich sau vu chay nha tro o TP.HCM hinh anh

4 người lớn nguy kịch sau vụ cháy nhà trọ ở TP.HCM

60 phút trước 17:18 12/4/2026

0

Sau vụ cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM (Quận 12 cũ) khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương, các nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực tại các bệnh viện.

