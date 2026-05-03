12 người bị thương, gần 950 nhà bị tốc mái do mưa đá, dông lốc

Dông lốc, mưa đá quét qua nhiều tỉnh miền Bắc ngày 2/5 khiến 12 người bị thương, gần 950 ngôi nhà bị tốc mái.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17h ngày 3/5, dông lốc, mưa đá tại một số tỉnh phía Bắc khiến 12 người bị thương, trong đó Thái Nguyên có 5 người và Tuyên Quang 7 người.

Về tài sản, gần 950 ngôi nhà bị tốc mái, tập trung chủ yếu tại Phú Thọ (376 nhà), Thái Nguyên (331 nhà), Tuyên Quang (159 nhà), Lào Cai (55 nhà) và Điện Biên (53 nhà). Ngoài ra, các địa phương như Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Nội, Tuyên Quang ghi nhận gần 1.600 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Thiên tai cũng ảnh hưởng đến nhiều công trình công cộng khi 16 trường học bị tốc mái, 3 nhà văn hóa bị hư hỏng; 25 cột điện bị gãy, đổ tại Thái Nguyên và Tuyên Quang. Riêng Phú Thọ có 50 m kè bị sạt lở.

Mưa đá với hạt lớn 5-6 cm trút xuống khiến nhiều ô tô vỡ kính, mái nhà và thiết bị dân sinh hư hỏng nặng tại nhiều tỉnh miền Bắc chiều tối 2/5.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người dân chia sẻ nhiều hình ảnh ôtô vỡ kính, thiết bị năng lượng mặt trời, bình nước nóng, tấm lợp fibro xi măng bị thủng do mưa đá có kích thước lớn, có nơi lên tới 5-6 cm.

Các địa phương hiện vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng phổ biến 20-40 mm, cục bộ trên 90mm. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi trên 50 mm.

Đáng chú ý, do không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam và hội tụ với khối khí nóng ẩm từ biển, một số địa phương như Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa rất to trong chiều và tối 3/5, kèm nguy cơ cao xảy ra dông lốc, mưa đá.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy cơ gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, gia cố nhà cửa, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và hạn chế ra ngoài khi có dông lốc để đảm bảo an toàn.