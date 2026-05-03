Cao tốc về TP.HCM ùn tắc, bến xe, sân bay đông khách

Trong ngày 3/5, lượng hành khách qua các bến xe, sân bay tại TP.HCM tăng mạnh khi kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài bốn ngày kết thúc.

Tại các bến xe, xe khách liên tỉnh từ các nơi đưa hàng nghìn hành khách trở về từ các điểm du lịch, các địa phương miền Trung, miền Tây. Lượng khách đông nhưng các bến xe không xảy ra tình trạng ùn ứ, do người dân tranh thủ về sớm từ hôm trước hoặc chọn nhiều khung giờ khác nhau nên xe về bến trải đều từ sáng sớm đến chiều tối 3/5.

Tại khu vực Bến xe Miền Tây, các tuyến đường quanh bến xe ghi nhận lượng phương tiện tăng so với ngày thường. Các chuyến xe từ miền Tây Nam Bộ liên tục cập bến, hoạt động đón, trả khách diễn ra khá trật tự.

Giao thông ùn ứ trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh minh họa. TTXVN phát.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Đức (quê Đồng Tháp) tranh thủ đi xe đêm nên hành trình khá thuận lợi, không gặp tình trạng ùn tắc. "Đến sớm còn để dọn dẹp phòng trọ, nghỉ ngơi trước khi bước vào đợt làm việc mới, đồng thời tránh cảnh kẹt xe kéo dài, mệt mỏi", anh Đức chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Nam, Quốc lộ 1A, cao tốc TP.HCM - Trung Lương có lưu lượng phương tiện tăng mạnh. Ghi nhận tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Nhựt, TP.HCM, lúc 16h30 ngày 3/5 có mưa nhẹ, lượng xe máy, ôtô khá đông, di chuyển chậm. So với cao tốc, tuyến quốc lộ huyết mạch về miền Tây gánh thêm lượng khách đi xe máy, ô tô cá nhân nên thường xuyên ùn tắc vào các dịp lễ.

Chị Phạm Thị Ngọc Thủy (quê Cần Thơ) cũng đưa con lên thành phố từ sớm để kịp nghỉ ngơi, chuẩn bị đi học. Theo chị, lượng xe sáng nay có tăng so với ngày thường nhưng vẫn trong dự đoán. Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận xe đông nhưng di chuyển khá thoải mái.

Ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng Điều hành Bến xe Miền Tây, cho biết sau kỳ nghỉ lễ 30/4, bến xe dự kiến đón khoảng 38.000 lượt hành khách/ngày. Riêng cao điểm ngày 3/5, lượng khách có thể vượt 45.000 lượt, tăng khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại khu vực cửa ngõ phía Đông, dòng người từ các tỉnh, thành miền Trung, Đồng Nai và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trở lại trung tâm TP.HCM tăng mạnh trong cả ngày 3/5; càng về chiều, lượng xe trên các tuyến quốc lộ, cao tốc càng nhiều.

Tuyến Quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng ghi nhận lượng xe tăng dần về chiều, nhất là xe khách về Bến xe Miền Đông (cũ) trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Áp lực lưu thông trên Xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp cũng tăng cao nhưng các xe vẫn di chuyển được.

Tuy nhiên, nhiều tài xế, hành khách cho biết cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị ùn tắc kéo dài nhiều km từ trưa đến chiều 3/5. Thông tin ban đầu cho biết do xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên tuyến cao tốc vào thời điểm lưu lượng xe cộ tăng cao, khiến giao thông trên tuyến hướng từ Đồng Nai về TP.HCM bị gián đoạn.

Trong khi đó, đơn vị quản lý sân bay Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày 3/5 có 795 chuyến bay đi và đến sân bay này, với khoảng 136.800 lượt hành khách; trong đó, Nhà ga T1 khai thác 203 chuyến bay quốc nội với hơn 36.300 hành khách; Nhà ga T2 có 303 chuyến bay quốc tế với hơn 54.000 hành khách; Nhà ga T3 phục vụ 289 chuyến bay quốc nội với hơn 46.400 hành khách.

Dự báo trong chiều và tối 3/5, lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng ở các cửa ngõ thành phố. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển và lựa chọn lộ trình phù hợp, đồng thời cập nhật thông tin giao thông qua các ứng dụng bản đồ để tránh ùn tắc.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết chiều 3/5, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài.

Nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân trở lại Thành phố sau kỳ nghỉ lễ, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6) triển khai phương án điều tiết giao thông trên tuyến.

Từ 17h đến 24h ngày 3/5, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức hướng dẫn phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp tại một số đoạn theo hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM, nhằm giảm áp lực giao thông, duy trì dòng phương tiện di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ kéo dài. Đây là phương án điều tiết giao thông tạm thời, được tổ chức và kiểm soát trực tiếp bởi lực lượng cảnh sát giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh các phương tiện di chuyển theo hướng dẫn, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông sẽ không bị xử phạt, kể cả qua hệ thống giám sát và xử phạt nguội. Dữ liệu hình ảnh sẽ được đối chiếu với phương án điều tiết phân luồng đã triển khai.

Cục cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.