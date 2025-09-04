Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xuống gầm cầu chơi, hai bé gái chết đuối thương tâm

Em D.T.T.L (10 tuổi) và P.T.B.H (7 tuổi) rủ nhau ra khu vực gầm cầu Bến Sanh (xã Gio Linh) chơi, không may gặp nạn chết đuối thương tâm.

Chiều tối 3/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai bé gái chết đuối ở xã Gio Linh (Quảng Trị). Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, em D.T.T.L (10 tuổi, ngụ xã Gio Linh) và P.T.B.H. (7 tuổi, ngụ phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cùng một người bạn rủ nhau đi chơi ở dưới gầm cầu Bến Sanh (xã Gio Linh).

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Trị tìm thấy thi thể hai bé gái và đưa lên bờ. Ảnh: Đ.N.

Phát hiện H. xuống dưới nước mà không thấy lên, L. liền đến tìm kiếm. Một lúc sau, người bạn đi cùng không thấy cả hai lên bờ liền chạy về nhà báo tin.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị) huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với người dân và chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm hai bé gái.

Đến chiều cùng ngày, thi thể hai em được tìm thấy. Sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan, cơ quan chức năng bàn giao thi thể hai nạn nhân để gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước sự việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường phòng chống đuối nước, quan tâm con em mình trong thời gian nghỉ học.

Cách đây ít ngày, ở Thanh Hoá cũng xảy ra việc nữ sinh lớp 9 đang đi chơi với em gái, không may trượt chân ngã xuống sông lúc nước lũ dâng cao.

Cụ thể, lúc 15h30 ngày 30/8, em Nguyễn Thị Hà T. (học sinh lớp 9 trường THCS Đông Tiến, trú thôn Vĩnh Ngọc, phường Đông Tiến) cùng em gái đi chơi tại đường liên thôn đoạn đối diện trụ sở UBND xã Đông Lĩnh (cũ) thì không may trượt chân ngã xuống sông Đồng Mau. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng lặn tìm, vớt được thi thể của em Nguyễn Thị Hà T.

Được biết, gia đình em Nguyễn Thị Hà T. có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn, em T. ở cùng với mẹ. Ngay trong chiều 30/8, UBND phường Đông Tiến đến động viên, trao 10 triệu đồng hỗ trợ ban đầu để gia đình lo hậu sự cho em Nguyễn Thị Hà T.

