Tìm bé gái 12 tuổi ở Hải Phòng bị lạc khi đi xem tổng hợp luyện A80

  • Chủ nhật, 24/8/2025 19:14 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Bé gái 12 tuổi cùng gia đình từ Hải Phòng về Hà Nội xem tổng hợp luyện rồi bị lạc ở khu vực đường Hùng Vương, đến nay chưa tìm thấy.

Ngày 24/8, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm bé gái 12 tuổi đi lạc khi về Hà Nội xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Be gai mat tich anh 1

Cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh bị lạc từ sáng 24/8.

Trang Facebook Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin từ gia đình cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 2013, trú ở tổ dân phố Trạm Lộ, phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng) về việc cháu cùng gia đình đi xem diễu binh A80 vào sáng 24/8 nhưng sau đó thì bị lạc ở khu vực đường Hùng Vương, hiện chưa tìm thấy.

Ai biết hoặc nhìn thấy cháu ở đâu xin báo cho gia đình (số điện thoại 0343318220). Công an TP Hà Nội đề nghị mọi người cùng chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm được cháu.

Minh Tuệ/VTC News

