Nam sinh ở TP.HCM mất tích bí ẩn sau tin nhắn đi cắm trại

  • Thứ tư, 20/8/2025 18:56 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Ngày 20/8, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) tiếp nhận trình báo của bà Đỗ Thị Đẽn (57 tuổi) về việc con trai bà, Võ Đỗ Hiếu Thiện (18 tuổi), mất liên lạc nhiều ngày qua.

Theo bà Đẽn, khuya 17/8, gia đình đi làm về không thấy Thiện ở nhà và gọi điện cũng không liên lạc được. Sau đó, gia đình nhận tin nhắn từ số điện thoại của Thiện cho biết đang đi cắm trại cùng trường trong 10 ngày. Tuy nhiên, khi gọi lại qua Zalo, Thiện bắt máy, nói đang ở khách sạn nhưng lập tức ngắt liên lạc khi bị hỏi địa chỉ cụ thể.

Cam trai mat tich TP.HCM anh 1

Hình ảnh Thiện trước khi mất tích.

Đến sáng 18/8, gia đình liên hệ giáo viên chủ nhiệm và được xác nhận nhà trường không tổ chức bất cứ hoạt động cắm trại nào.

Trưa 19/8, gia đình tiếp tục nhận thêm tin nhắn từ Thiện với nội dung “đang đi làm, một năm nữa mới về”. Sau đó, mọi liên lạc đều bị cắt đứt.

Lo lắng cho con trai, bà Đẽn đã trình báo công an và cho biết gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Bà tha thiết nhờ cộng đồng hỗ trợ, ai có thông tin về Thiện xin liên hệ qua số điện thoại 0372939033 để gia đình sớm tìm được em.

https://tienphong.vn/nam-sinh-truong-nghe-o-tphcm-mat-tich-bi-an-sau-tin-nhan-di-cam-trai-post1771001.tpo

Nguyễn Dũng - Trí Viễn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

