Xã hội

Tìm thấy thi thể 2 cháu bé sau nhiều giờ mất tích

  • Thứ hai, 1/6/2026 11:12 (GMT+7)
Sáng 1/6, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai tìm thấy thi thể cháu bé thứ hai trong vụ chết đuối thương tâm xảy ra tại suối Thia, đoạn qua phường Trung Tâm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai cháu bé mất tích ở Lào Cai. Ảnh: VTC News.

Trước đó, khoảng 22h ngày 31/5, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo về việc hai trẻ em mất tích sau khi đi chơi chưa trở về nhà.

Hai cháu bé được xác định là H.A.Đ (SN 2017, trú tổ dân phố Pá Xổm, phường Trung Tâm) và H.A.P (SN 2020, trú tại bản Phiêng, xã Văn Chấn).

Chiều cùng ngày, hai anh em rủ nhau đi chơi. Đến tối, không thấy các cháu trở về, người thân tổ chức tìm kiếm.

Quá trình rà soát khu vực xung quanh, gia đình phát hiện đôi dép của hai cháu để lại trên bờ suối Thia, đoạn thuộc tổ dân phố Cầu Thia nên đã báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 phối hợp với Công an và Ban Chỉ huy quân sự phường Trung Tâm triển khai tìm kiếm dọc khu vực suối Thia.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy cháu P tại vị trí cách nơi phát hiện đôi dép khoảng 100 m.

Công tác tìm kiếm cháu Đ được triển khai xuyên đêm. Tuy nhiên, việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn do trời tối, tầm nhìn hạn chế và địa hình dòng suối phức tạp.

Các lực lượng tham gia đã huy động đèn chiếu sáng công suất lớn, bè mảng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía hạ lưu.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ được chia thành các tổ công tác, liên tục rà soát dọc hai bên bờ suối và những khu vực nước sâu. Dù điều kiện tìm kiếm không thuận lợi, các lực lượng vẫn duy trì công tác cứu hộ suốt đêm với hy vọng sớm tìm thấy nạn nhân còn lại.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến hơn 7h ngày 1/6, lực lượng chức năng tìm thấy cháu Hà Anh Đ.

Chính quyền địa phương và cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục theo quy định, đồng thời bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình để tổ chức hậu sự.

Theo Viên Minh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

