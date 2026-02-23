Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mời người đòi thu tiền đỗ xe gần cổng chùa ở Ninh Bình lên công an

  • Thứ hai, 23/2/2026 21:02 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Công an xã Vụ Bản (Ninh Bình) đã mời người liên quan vụ việc “đòi thu tiền đỗ xe” gần cổng chùa Gôi lên làm việc, nhắc nhở và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người dân tranh cãi với tài xế ô tô về việc thu 100.000 đồng khi xe đỗ trước khu vực gần cổng chùa Gôi. Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính hợp pháp của hoạt động thu tiền này.

Người phụ nữ đòi thu tiền phí đỗ xe ô tô tại gần cổng chùa Gôi. Ảnh cắt từ clip.

Theo xác minh ban đầu, đây không phải là hoạt động tổ chức trông giữ xe trái phép. Thông tin với phóng viên Báo điện tử VTC News, Thượng tá Phạm Ngọc Hiếu - Trưởng Công an xã Vụ Bản - cho biết, sự việc bắt nguồn từ việc 1 ô tô đỗ trước cửa nhà người dân. Tài xế vào quán cơm gần đó để ăn uống, việc đỗ xe không gây ách tắc giao thông.

Sau đó, một người dân ra “xin” 100.000 đồng từ tài xế với lý do đã quét dọn sạch khu vực đường trước nhà. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định đây không phải hoạt động tổ chức trông giữ xe hay thu phí bãi xe.

Công an xã đã mời người dân liên quan lên làm việc, nhắc nhở về hành vi ứng xử chưa phù hợp, đồng thời yêu cầu cam kết không tái diễn sự việc tương tự. Người này sau đó đã thừa nhận thiếu sót và hứa không tái phạm.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh địa phương đang bước vào thời điểm cao điểm phục vụ lễ hội chợ Viềng xuân năm 2026 - lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai phương án huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Do Ninh Bình có nhiều tuyến giao thông huyết mạch kết nối với địa bàn tổ chức lễ hội, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông được dự báo tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bố trí cán bộ thường trực tại các tuyến quốc lộ, tuyến đường trọng điểm, các nút giao phức tạp, tập trung trên quốc lộ 1, quốc lộ 10, các tuyến đường giáp ranh và những tuyến có mật độ phương tiện lớn.

Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình

Bằng cách chia sẻ những câu chuyện, tình huống đã từng tham vấn, tiến sĩ Choi Kwang Huyn mang đến những cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình thông qua cuốn sách Hai mặt của gia đình. Cuốn sách phân tích, mổ xẻ hàng loạt những tình huống xoay quanh cuộc sống gia đình như: ngoại tình, chứng nghiện một điều gì đó, lựa chọn người bạn đời tương đồng... Từ đó, sách giúp độc giả nhận thức đầy đủ nguyên nhân của sự việc, đồng thời tìm được cách chấp nhận và xoa dịu những tổn thương trong lòng.

https://vtcnews.vn/cong-an-moi-nguoi-doi-thu-tien-do-xe-gan-cong-chua-o-ninh-binh-len-lam-viec-ar1004252.html

Minh Quang/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Ninh Bình chùa Gôi Công an Ninh Bình Vụ Bản Thu tiền đỗ xe Cổng chùa

