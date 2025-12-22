Gần 100 người ngộ độc do nem chua, thịt xá xíu

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, các mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc đã phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong nem chua và thịt xá xíu.

Các bệnh nhân bị ngộ độc nằm điều trị tại bệnh viện. Nguồn: Nhân Dân.

Chiều 22/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Phan Thiết.

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, các mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc đã phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong nem chua và thịt xá xíu.

Như vậy, nguyên nhân chính gây ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến gần 100 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại phường Phan Thiết là do vi khuẩn Salmonella spp.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cho biết, người nhiễm vi khuẩn Salmonella spp thường có các triệu chứng như tiêu chảy, sốt, co thắt dạ dày; kèm theo đau đầu, buồn nôn và nôn. Thời gian khởi phát triệu chứng có thể từ 6 giờ đến 6 ngày sau khi nhiễm vi khuẩn.

Như phóng viên TTXVN thông tin, sáng 13/12/2025, các bệnh viện khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện với biểu hiện đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn ói và sốt.

Trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 18/12, các bệnh viện gồm: An Phước, Tâm Phúc, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết đã tiếp nhận, điều trị tổng cộng 97 ca. Tất cả các nạn nhân đều cho biết đã ăn bánh mì tại cùng một cơ sở trên địa bàn phường Phan Thiết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cử đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với các cơ sở y tế điều tra, xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy các mẫu thực phẩm còn lại của ngày 12/12 gồm: jambon, chả lụa, nem chua, pa tê và thịt xá xíu, gửi Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm.