6 ngày sau bão, khu dân cư ở Hà Nội vẫn chìm trong biển nước

  • Thứ bảy, 4/10/2025 11:00 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Trận mưa lớn ở Hà Nội khiến nhiều hộ dân ở làng Miêu Nha (phường Xuân Phương, Hà Nội) phải chịu cảnh sống chung với nước lũ, mất điện, mất nước gần một tuần nay.

6 ngày sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), khu vực làng Miêu Nha (Phường Xuân Phương, Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Hơn 300 hộ dân bị cô lập trong cảnh không điện, không nước sạch.
Khu vực thôn Miêu Nha (phường Xuân Phương, Hà Nội), cách trung tâm thủ đô khoảng 10 km về phía tây. (Ảnh: Google Maps).
Nước lũ ngập toàn bộ xóm nhỏ, việc di chuyển trong ngõ của người dân gặp có khăn, nhiều nhà phải ra vào nơi mình sống bằng chiếc bè tự chế.

Ông Nguyễn Văn Thành (39 tuổi, sinh sống tại ngách 6/153 Miêu Nha) cho biết: "Đã gần một tuần từ khi xảy ra trận mưa lớn nhưng đến nay, nước vẫn cao gần 1 m, tôi phải ở lại để trông giữ nhà, tài sản, còn vợ con phải lánh tạm ra ngoài đến khi nước rút hẳn. Tôi không biết bao giờ cuộc sống mới quay lại bình thường".
Nước dâng cao tràn vào nhà gây thiệt hại tài sản lớn. Đồ đạc được kê tạm lên cao để tránh ẩm ướt. Bất chấp nguy cơ mất đồ, nhiều hộ phải chọn cách di tản đến nơi khác tạm thời sinh sống.

Chuồng trại gần như ngập hoàn toàn, vật nuôi và thú cưng bị bỏ lại khi chủ di tản. Nhiều chủ gia đình cho biết cứ mỗi ngày sẽ quay lại nơi sinh sống để cho các con vật ăn, kiểm tra tình trạng an toàn, rồi lại tiếp tục về nơi tránh trú an toàn.
Một vài hộ gia đình khác xây nền cao hơn để tránh việc nước dâng vào nhà. Tuy nhiên, họ vẫn phải chịu thiệt hại khi phương tiện đi lại bị ngập úng, chết máy, không thể đem đi sửa chữa.
Người dân tại ngách 6/153 Miêu Nha phải nấu bếp củi giữa cảnh mất nước, mất điện, nước ngập bao quanh.
Ông Phạm Huy Bốn (70 tuổi, ngách 6/177 Miêu Nha) phải dùng nước mưa hứng để sinh hoạt trong suốt 5 ngày vừa qua.
Một vài hộ dân khác tự chế những chiếc cà kheo bằng cách buộc sợi dây nylon lên những chiếc ghế nhựa.
Hơn 4 ngày sống trong cảnh ngập lụt, 100 giờ sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước sạch trầm trọng, người dân tại làng Miếu Môn đều mong muốn chính quyền có giải pháp khắc phục kịp thời để cuộc sống trở lại bình thường

