Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Toàn cảnh Họp báo quốc tế công bố Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV

  • Thứ tư, 15/10/2025 18:21 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Chiều 15/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức họp báo quốc tế công bố dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến nhân dân.

hop bao dai hoi xiv anh 1

Chiều 15/10, buổi Họp báo quốc tế công bố Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức.
hop bao dai hoi xiv anh 2

Chủ trì họp báo có ông Lại Xuân Môn (Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); bà Lâm Thị Phương Thanh (Phó chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng); ông Nguyễn Quang Dương (Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương); ông Lê Hải Bình (Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Tạ Ngọc Tấn (Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV) và nhiều lãnh đạo các đơn vị khác.
hop bao dai hoi xiv anh 3

Tại họp báo, ông Lại Xuân Môn cho biết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 đã họp và quyết định các công việc quan trọng, trong đó thông qua và đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. "Đây là nội dung 'xương sống', liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống thực chất của nhân dân. Nội dung văn kiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu để trình Đại hội XIV của Đảng, định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ XXI", ông Môn chia sẻ.
hop bao dai hoi xiv anh 4

Nhiều nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế tham dự họp báo.

hop bao dai hoi xiv anh 5

Buổi họp báo ghi nhận nhiều câu hỏi từ các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế.
hop bao dai hoi xiv anh 6

Giáo sư Tạ Ngọc Tấn (Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương) khi trả lời câu hỏi tại buổi họp báo.
hop bao dai hoi xiv anh 7

Ông Nguyễn Quang Dương trả lời câu hỏi từ góc độ lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.
hop bao dai hoi xiv anh 8

Các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng để lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (kèm theo Báo cáo chính trị); Phụ lục 4: Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm 2021-2030; Phụ lục 5: Về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIV để lấy ý kiến Nhân dân

Chủ trương lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân về dự thảo văn kiện Đại hội XIV nhằm nâng cao chất lượng, thúc đẩy sự đồng thuận và niềm tin của dân.

17 giờ trước

Nhung hoat dong noi bat trong phien khai mac Dai hoi Dang bo TP.HCM hinh anh

Những hoạt động nổi bật trong phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM

15:13 14/10/2025 15:13 14/10/2025

0

Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Đại hội cũng công bố quyết định về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 trong phiên khai mạc.

Đinh Hà

họp báo đại hội xiv Nguyễn Văn Thể họp báo ban tuyên giáo đại hội xiv

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý