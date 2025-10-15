Toàn cảnh Họp báo quốc tế công bố Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV

Tại họp báo, ông Lại Xuân Môn cho biết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 đã họp và quyết định các công việc quan trọng, trong đó thông qua và đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. "Đây là nội dung 'xương sống', liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống thực chất của nhân dân. Nội dung văn kiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu để trình Đại hội XIV của Đảng, định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ XXI", ông Môn chia sẻ.