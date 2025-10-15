Toàn cảnh Họp báo quốc tế công bố Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV

|
Chiều 15/10, buổi Họp báo quốc tế công bố Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức.
Chủ trì họp báo có ông Lại Xuân Môn (Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); bà Lâm Thị Phương Thanh (Phó chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng); ông Nguyễn Quang Dương (Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương); ông Lê Hải Bình (Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Tạ Ngọc Tấn (Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV) và nhiều lãnh đạo các đơn vị khác.
Tại họp báo, ông Lại Xuân Môn cho biết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 đã họp và quyết định các công việc quan trọng, trong đó thông qua và đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. "Đây là nội dung 'xương sống', liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống thực chất của nhân dân. Nội dung văn kiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu để trình Đại hội XIV của Đảng, định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ XXI", ông Môn chia sẻ.
Nhiều nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế tham dự họp báo.
Buổi họp báo ghi nhận nhiều câu hỏi từ các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế.
Giáo sư Tạ Ngọc Tấn (Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương) khi trả lời câu hỏi tại buổi họp báo.
Ông Nguyễn Quang Dương trả lời câu hỏi từ góc độ lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.
Các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng để lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (kèm theo Báo cáo chính trị); Phụ lục 4: Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm 2021-2030; Phụ lục 5: Về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.