Cảnh khác lạ tại công viên Cầu Giấy sau cải tạo

Tháng 2, UBND quận Cầu Giấy (cũ) đã phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa công viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, Hà Nội) với mức đầu tư tổng cộng hơn 66 tỷ đồng . Dự án gồm cải tạo nâng cấp công viên với diện tích 95.282 m2, diện tích hồ nước 14.808 m2, diện tích xây dựng công trình gồm chòi nghỉ, nhà vệ sinh... khoảng 899 m2.

Sau 8 tháng thi công, công viên Cầu Giấy có diện tích hơn 6.500 m² đã nâng cấp hạ tầng và bổ sung thêm nhiều tiện ích công cộng khang trang, hiện đại để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và giải trí của người dân.

Biểu tượng mới của công viên lắp đặt tại khu vực cổng chính, tạo điểm nhấn cho không gian mới. Các hạng mục nằm trong dự án cải tạo gồm hệ thống hồ nước, lắp lại đường đi dạo, trồng thêm nhiều cây xanh, bổ sung các chòi nghỉ, sửa chữa cỏ nhân tạo và khu vui chơi trẻ em...

Một trong những nâng cấp đáng chú ý của công viên Cầu Giấy là khu vực vui chơi trẻ em được đầu tư kỹ lưỡng với không gian rộng rãi, bắt mắt và an toàn.

Hệ thống cầu trượt, xích đu, nhà bóng, lưới nhện, sân chơi cát... đều được thay bằng thiết bị mới sử dụng vật liệu chống nóng, không sắc cạnh.

Khoảng 16-17h mỗi ngày, đông đảo học sinh, sinh viên, gia đình có con nhỏ... tới công viên dạo mát, vui chơi. Nhiều người chia sẻ sự hài lòng và hào hứng với khu vui chơi trẻ em đã được nâng cấp thiết bị mới, tạo không gian sạch sẽ, an toàn cho người dân.

Toàn bộ sàn của khu vui chơi được lót bằng thảm cao su giảm chấn giúp giảm chấn. Lớp đệm đàn hồi này giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ chấn thương khi trẻ em không may bị va chạm.

"Tôi rất ấn tượng với khu vui chơi mới cải tạo của công viên Cầu Giấy bởi không gian thoáng đãng, thiết kế đẹp mắt và có nhiều hạng mục thiết bị mới, đáp ứng đa dạng các hoạt động thể thao, giải trí của người dân. Nơi đây cũng rất phù hợp cho các hoạt động thư giãn, picnic dành cho các bạn trẻ sau giờ đi học, đi làm", Trần Quang Vinh (bên phải, 20 tuổi, sinh viên Đại học Bách Khoa) nói.

Các hạng mục khác như lát đá vỉa hè, chiếu sáng, hệ thống điện và cây xanh đã cơ bản hoàn tất.

Lực lượng thi công gấp rút hoàn thiện một vài hạng mục cuối cùng tại khu vực lan can, mái chòi, nhà bảo vệ...

Sau khi cải tạo, công viên Cầu Giấy luôn đông đúc và nhộn nhịp, thu hút người dân địa phương tới sinh hoạt, thư giãn tại đây.

Dự án cải tạo công viên Cầu Giấy là công trình chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân.

Với công suất bơm 170 m3/s, dự án trạm bơm Liên Mạc khi hoàn thành sẽ là trạm bơm tiêu thoát nước mưa lớn nhất Hà Nội.

Gần một tuần sau ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), mực nước lũ sông Hồng rút dần, để lại hàng vạn gốc đào tại các làng đào Nhật Tân, Phú Thượng bị úng rễ, chết xơ xác.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập úng nặng do mưa lớn khiến cuộc sống của hàng triệu hộ dân Thủ đô bị ảnh hưởng nặng nề.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.